민지영, 암 '완치 판정' 못 받았다.."왼쪽 갑상선에도 암세포 발견, 시한폭탄 같아"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 민지영이 갑상선암 완치 판정을 받지 못했다며, 다소 무거운 심경을 전했다.

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19일 '민지영TV MJYTV' 유튜브 채널에는 '3년 동안 캠핑카에 살면서 그동안 말하지 못했던 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

캠핑카로 세계 여행 중인 민지영은 암 재검사를 위해 잠시 한국으로 돌아가게 됐다고 밝혔다. 그는 "가장 원했던 그림은 갑상선암 수술 5년 차가 됐을 때 완치 판정을 받는 거였다. 근데 어쩔 수 없다"라며 "왼쪽 갑상선에도 암세포가 발견돼서 현재 지켜보고 있었다. 5년이 지났지만 이번에 완치 판정을 받을 수 없게 됐다"라고 씁쓸해했다.

이어 "저도 사람인지라 때로는 제 몸에 시한폭탄을 달고 사는 기분도 들고 갑자기 우울해질 때도 있다. 피곤함도 빨리 느끼고 부종이 심할 때도 있다"라며 신체적·정신적 어려움을 솔직하게 털어놨다.

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민지영은 "하루하루 지치고 힘들 때도 많다"라면서도 "제 몸에서 자라나는 암세포보다 강력한 해피 바이러스들이 가득해 즐거운 마음으로 여행을 이어나갈 수 있었던 것 같다"라며 긍정적인 에너지를 전했다.

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아울러 "이번에 한국에 가서 세침 검사를 받고 상태를 체크해야할 것 같다. 갑상선 암은 워낙 느리게 자라서, 상태를 체크하고 다시 돌아와서 여행을 이어나가지 않을까 싶다"라고 덧붙였다.

한편 민지영은 KBS2 드라마 '사랑과 전쟁'을 통해 이름을 알렸으며 2017년 쇼호스트 김형균과 결혼했다. 이후 두 번의 유산과 갑상선암 투병 소식을 전해 많은 응원을 받은 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com