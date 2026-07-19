'12년째 무자녀' 김윤주 "권정열♥, 결기마다 해바라기·편지 선물, 단점 없는 남편"

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[스포츠조선 이게은기자] 옥상달빛 김윤주가 결혼 12년 차에도 남편 십센치 권정열의 한결같은 사랑꾼 면모를 자랑했다.

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18일 '윤쥬르' 유튜브 채널에는 '옥상달빛 언니들이 말아주는 현실조언 ft. 미니콘서트'라는 제목의 영상이 공개됐다,

장윤주는 김윤주에게 "난 결혼 11년 차에 딸은 10살이 됐고, (김윤주는) 결혼 12년 차인데 또 아이는 없다"라며 김윤주의 결혼 생활을 언급했다. 이어 "서로를 아직 사랑하냐"라고 물었고 김윤주는 고개를 끄덕였다.

김윤주는 권정열에 대해 "남편은 단점이 없고, 좋은 점밖에 없다. 배울 게 너무 많다. 사람을 대하는 것도 그렇고, 주변 사람들을 되게 잘 챙긴다. 티를 안 내고 챙겨주더라"라며 자랑했다. 이어 "결혼기념일에는 매번 편지와 해바라기를 같이 준다. 해바라기는 새벽에 미리 준비해 놓고 쇼핑을 하러 간다", "남편은 본인에게 돈을 잘 안 쓴다. 관심이 없다. 저도 남편이 얼마나 열심히 일해서 번 돈인지 아니까 돈을 잘 못쓰겠다. 무언가를 사주겠다고 하면 말이라도 너무 고맙다"라며 권정열에게 애정을 가득 드러냈다.

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한편 권정열과 김윤주는 지난 2014년 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com