'결혼 후 폴란드 이민' 김지유, 셀프 해명 엔딩 "저 결혼 안 합니다, 페이크다큐"

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 겸 유튜버 김지유가 온라인을 뜨겁게 달군 결혼설과 폴란드 이민설에 직접 입장을 밝혔다.

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김지유는 최근 자신의 SNS를 통해 한 온라인 커뮤니티에 올라온 '코미디언 김지유 이민, 결혼 발표' 게시물을 공유한 뒤 "여러분, '폭스클럽' 페이크 다큐입니다. 저 결혼하는 거 아닙니다"라고 해명했다.

예상치 못한 반전에 지인들도 속아 넘어갔다. 가수 조현아는 자신의 SNS에 "김지유 폴란드행 아니래요. 어이없음. 하, 속았다"라는 글을 남겼고 이를 본 김지유는 "언니 두고 내가 어딜 떠나!"라고 답하며 웃음을 자아냈다.

앞서 유튜브 채널 '밈고리즘'의 콘텐츠 '폭스클럽'에서는 김지유가 친구들에게 결혼과 이민을 암시하는 이야기를 꺼내며 화제를 모았다. 당시 김지유는 "용산 클럽에서 만난 매튜와 계속 연락하며 만나고 있다. 너무 자상하고 티키타카도 잘 맞는다"며 "매튜가 고향인 폴란드로 돌아가는데 나도 따라가기로 했다"고 말했다. 이어 "결혼을 생각하는 거냐"는 질문에도 "맞아"라고 답해 실제 결혼과 이민을 준비하는 것 아니냐는 추측을 불러일으켰다.

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영상이 공개된 뒤 온라인에서는 김지유의 결혼 여부와 폴란드 이주 계획을 묻는 반응이 이어졌고 결국 김지유가 직접 "페이크 다큐"라고 밝히면서 해프닝으로 마무리됐다.

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한편 '폭스클럽'은 실제 상황과 연출을 절묘하게 섞은 페이크 다큐 형식으로 제작돼 시청자들의 몰입을 돕고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com