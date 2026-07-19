김종국, 유재석에 축구협회장 추천받았다…“10원 한 장 안 받아도 돼”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 김종국이 축구를 향한 남다른 애정을 드러내자 유재석이 "축구협회장으로 추천한다"며 뜻밖의 제안을 던졌다.

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19일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 다음 녹화 출근 시간이 걸린 '출근 야호' 레이스가 펼쳐졌다.

이날 멤버들은 미션 결과로 다음 녹화 출근 시간이 새벽 4시 30분으로 정해지자 "차라리 1시가 낫다", "4시는 너무 애매하다"며 불만을 쏟아냈다. 그러자 김종국은 태연하게 "1시면 축구하고 빨래하고 나가면 된다"고 말해 모두를 놀라게 했다. 송지효가 "한 주 정도는 쉬어라"고 말했지만 김종국은 "일주일 동안 축구하는 날만 기다린다"고 답하며 축구를 향한 남다른 애정을 드러냈다.

이를 들은 유재석은 곧바로 "축구협회장으로 김종국을 추천합니다"라고 농담을 던졌고, 현장은 웃음바다가 됐다. 김종국 역시 이를 재치 있게 받아쳤다. 그는 "저는 확실히 하죠"라며 "10원 한 장 안 받아도 된다"고 말해 멤버들의 폭소를 자아냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com