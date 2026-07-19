'임신' 이다해, 한국·중국 두 집에 육아용품 세팅 중.."너무 바빠" ('미우새')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이다해가 한국과 중국 양쪽 집에 육아 용품을 준비 중이라며 바쁜 근황을 전했다.

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19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 이다해가 출연했다.

이날 이다해는 펑퍼짐한 원피스를 입고 등장, 출연진의 축하를 한몸에 받았다. 이다해는 임신 18주가 됐다면서 "태명은 헤븐이라고 지었다. 딸이다"라며 기뻐했다.

이어 "(남편과) 딸을 낳으면 이름을 엘리로 짓자고 했는데 진짜 딸을 갖게 됐다. 아직 아이 이름은 결정 못 했다"라며 설렘을 드러냈다.

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그런가 하면 이다해는 앞서 호화로운 상해 집을 공개해 화제를 모은 바. 신동엽은 "그 집에도 아이 용품을 준비해야하지 않나"라고 물었고, 이다해는 "그래서 양쪽(한국과 중국) 집에 육아 용품을 세팅하느라 바쁘다. 육아 용품이 이렇게 많은 줄 몰랐다. 이렇게 많이 필요하나 싶었는데 필요하더라"라며 바쁜 근황을 전했다.

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한혜진 어머니는 "아이는 뱃속에 있을 때가 최고 좋은 때라더라"라며 웃었고, 이다해도 "아이가 나오면 지옥이 시작된다고 하더라"라며 미소지었다.

한편 이다해는 2023년 열애 8년 만에 가수 세븐과 결혼했으며 최근 임신 소식을 전했다.

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joyjoy90@sportschosun.com