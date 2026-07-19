지드래곤 "유산 지키는 일, 미래의 평화 만드는 일"…유네스코 무대 선 소감

사진제공=연합뉴스

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 지드래곤이 유네스코 세계유산위원회 개회식에서 "유산을 지키는 일은 미래의 평화를 만드는 일"이라며 세계유산 보존의 중요성을 강조했다.

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지드래곤은 19일 부산 벡스코에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에 홍보대사 자격으로 참석했다. 이날 행사에는 이재명 대통령과 김혜경 여사를 비롯해 칼레드 알아나니 유네스코 사무총장 등 국내외 주요 인사들이 함께했다.

화이트 슈트에 푸른 행커치프를 매치한 지드래곤은 금발 헤어스타일로 무대에 올라 "오랜 시간 인류의 소중한 유산을 지켜온 유네스코와 오늘 이 자리에 함께해 주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"고 말문을 열었다.

이어 개최지 부산의 의미도 언급했다. 그는 "부산은 전쟁의 아픈 역사를 평화와 희망의 도시로 바꿔낸 경이로운 곳"이라며 "세계에서 유일한 유엔기념공원이 있는 이곳에서 세계유산을 함께 지키겠다는 새로운 약속을 시작하려 한다"고 말했다. 또 "유산을 지키는 일은 단순히 과거를 보존하는 것이 아니라 미래의 평화를 만드는 일"이라며 "예술 역시 미래의 세계유산을 지키는 데 큰 힘이 될 수 있다고 믿는다. 예술은 사람들의 마음을 움직이고, 그 마음이 모여 세상을 변화시키는 힘을 갖고 있다"고 강조했다.

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지드래곤은 연설 말미 "전쟁과 기후위기로 사라질 위기에 놓인 세계유산을 보호하는 데 저 역시 작은 힘이나마 보태고 싶다"며 "부산에서 시작된 우리의 작은 마음이 세계를 잇는 평화의 연결고리가 되기를 대한민국 아티스트로서 소망한다"고 밝혔다.

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한편 제48차 유네스코 세계유산위원회는 우리나라에서 처음 개최되는 행사다. 국가유산청은 최근 지드래곤을 세계유산위원회 공식 홍보대사로 위촉했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com