김정은, 훤칠한 금융맨♥ 남편 공개.."산소에서 프러포즈 받았다" ('미우새')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정은이 훤칠한 남편을 공개했다.

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19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 드라마 '파리의 연인'의 주역 이동건과 김정은이 20년 만에 만난 현장이 공개됐다.

이날 이동건과 김정은은 20년 만에 만나 반갑게 인사를 나눴다. 두 사람은 촬영 외 사석에서 따로 만난 적이 없었다며 아쉬움을 드러냈다. 이어 김정은은 박신양에게 영상 통화를 걸어, 세 사람의 완전체도 20여 년만에 성사돼 잔잔한 감동을 안겼다.

그런가 하면 이동건은 "형님이 한기주('파리의 연인' 박신양 캐릭터)를 닮았다고 들었다"라며 김정은의 남편에 대해 궁금해했다. 김정은은 지난 2016년 홍콩 금융계에 종사하는 남편과 결혼했다.

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김정은은 "안경을 쓰고 항상 수트를 입는 게 비슷하다. 제 시간에 출근하는 게 좋아 보였다"라며 웃었다. 이어 남편의 모습이 공개됐는데, 큰 키에 훤칠한 분위기를 뽐내 눈길을 끌었다.

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프러포즈에 대해서는 "시아버지가 돌아가셔서 남편이 산소에 가자고 하더라. 그래서 산소에서 프러포즈를 받았다. 근데 남편이 나중에 뭐라고 했다. 산소에서 결혼하자고 했을 때는 가만히 있었는데, 알이 큰 반지를 보고는 눈물을 흘렸다더라"라고 말해 웃음을 안겼다.

joyjoy90@sportschosun.com