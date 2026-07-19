"정말 힘들어, 시청률 잘 나와야" JTBC 위기 속 '냉부' 김풍이 간절히 외친 한마디

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[스포츠조선 조민정 기자] JTBC '냉장고를 부탁해'가 최근 경영난을 떠올리게 하는 의미심장한 예고편을 공개했다.

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19일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해' 다음 주 예고편에서는 웹툰작가 겸 방송인 김풍이 셰프로 출연해 박진영을 위한 건강식 요리 대결을 펼치는 모습이 담겼다.

이날 김풍은 특유의 엉뚱한 요리를 선보이던 중 갑자기 카메라를 향해 "지금 저희 정말 힘듭니다. 여러분, 시청률 잘 나와야 되고요"라고 외쳐 웃음을 자아냈다.

짧은 한마디였지만 최근 JTBC를 둘러싼 경영난과 맞물리면서 시청자들의 관심을 모았다. 예능적 상황에서 나온 농담이었지만 현재 방송사를 둘러싼 분위기를 떠올리게 했다는 반응도 이어졌다.

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앞서 같은 날 방송된 '냉장고를 부탁해'에서는 안정환 역시 "지금 JTBC가 어려워서"라고 언급하며 출연진과 농담을 주고받아 화제를 모은 바 있다.

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JTBC는 최근 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 내 상환하지 못하면서 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이후 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC와 콘텐트리중앙, 메가박스중앙 등 중앙그룹 주요 계열사들이 기업회생절차를 신청했다.

여기에 일부 보도를 통해 JTBC 예능 프로그램 출연자들의 출연료 지급이 지연됐고 JTBC 측이 소속사들에 지급 연기를 안내한 것으로 알려지면서 경영 악화에 대한 우려가 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com