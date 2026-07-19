"고국에 묻히고 싶다"…'춤을 추어요' '양미경♥' 작곡가 강승식 별세

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수이자 작곡가, 프로듀서로 활동하며 한국 포크음악과 대중가요 발전에 힘쓴 싱어송라이터 강승식이 세상을 떠났다. 향년 72세.

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19일 가요계에 따르면 강승식은 이날 새벽 저혈압으로 인한 패혈증으로 별세했다.

1954년 서울에서 태어난 고인은 1970년대 초 명동 음악감상실과 라이브 무대를 중심으로 통기타 가수로 활동을 시작했다. 1974년 자작곡 '하루 이틀 사흘'을 발표하며 정식 데뷔한 그는 '내 마음 잊지마', '황혼' 등을 발표하며 싱어송라이터로 이름을 알렸다.

작곡가로서도 활발한 활동을 이어갔다. 장은숙의 대표곡 '춤을 추어요', '당신의 첫사랑' 등을 탄생시켰고 이후 리버프로덕션(모노기획)을 설립해 박상규의 '역마', 강영숙의 '빈 가슴으로' 등을 제작하며 음반 프로듀서로도 활약했다.

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평론가 박성서는 고인을 두고 "무대에서 노래하는 데 그치지 않고 창작과 제작을 넘나들며 한국 대중음악의 영역을 넓힌 인물"이라며 애도를 전했다. 1992년 미국으로 건너간 강승식은 LA 한인방송에서 음악 프로그램을 진행하며 활동을 이어갔다. 이후 위암 진단을 받은 뒤 "고국에서 삶을 마무리하고 싶다"는 뜻을 밝히고 2003년 귀국했다. 귀국 후에는 전북 전주와 완주 지역에서 투병 생활을 이어가면서도 대한가수협회 전북지회장과 전북가수협회장을 맡아 지역 음악인 양성과 대중음악 발전을 위해 힘써왔다.

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유족으로는 아내인 가수 양미경과 3남 1녀가 있다. 빈소는 전북 전주 금성장례식장 VIP 402호에 마련됐으며 발인은 오는 21일 오전 9시 엄수된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com