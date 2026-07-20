구준엽 측 "아직도 장모님이 음식 챙겨줘"...'유족 불화설'에 결국 입 열었다

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 구준엽이 고(故) 서희원의 유산을 둘러싼 각종 추측에도 별다른 대응 없이 고인을 추모하는 시간을 이어가고 있는 것으로 전해졌다.

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MHN스포츠는 20일 구준엽의 오랜 지인 A씨와의 인터뷰를 보도했다. A씨는 최근 불거진 상속 문제와 유족 간 갈등설에 대해 사실이 아니라며 현재 구준엽의 근황을 전했다.

최근 대만 현지에서는 구준엽이 고 서희원의 유산과 관련한 법적 절차를 진행 중이라는 취지의 보도가 이어졌다. 이에 고 서희원 별세 직후 "모든 권한은 장모님께 드리겠다"고 밝혔던 구준엽의 과거 발언과 현재 상황을 두고 여러 해석이 나오면서 논란이 확산됐다. 일부에서는 가족 간 갈등 가능성까지 제기했다.

하지만 A씨는 MHN스포츠를 통해 이 같은 시선을 부인했다. 그는 "준엽이는 이 문제 자체를 신경 안 써요. 남들이 뭐라고 하든요"라며 구준엽이 상속 문제에 크게 개의치 않고 있다고 말했다.

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이어 구준엽이 현재도 대만에 머물고 있으며 한국 지인들과의 연락도 최소화한 채 시간을 보내고 있다고 설명했다. A씨는 "한국 연락은 잘 안 받아요. 얼마 전 통화할 때도 희원 씨 곁을 지키고 있었어요."라고 전했다.

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유족과의 불화설에 대해서도 선을 그었다. A씨는 "가족들과는 아무 문제가 없습니다. 오히려 너무 잘 지내고 있어요. 장모님도 직접 음식을 만들어 준엽이에게 챙겨줄 정도입니다"라고 밝히며 현재 관계가 원만하다고 강조했다.

최근 구준엽이 고 서희원의 묘소 인근으로 거처를 옮긴 배경도 설명했다. A씨는 "산소가 너무 멀었어요. 하루에 왕복 두 시간씩 다니기가 쉽지 않았죠. 그래서 가까운 곳으로 옮긴 건데, 그런 상황들이 와전되면서 여러 이야기가 나온 것 같습니다."라고 말했다.

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또 주변에서는 일부러 구준엽에게 고 서희원과 관련된 이야기를 꺼내지 않고 있다고도 전했다. A씨는 "나도 아무것도 안 물어봐요."라며 "준엽이가 스스로 마음을 정리할 때까지 기다려주는 게 맞다고 생각하니까요"라고 덧붙였다.

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tokkig@sportschosun.com