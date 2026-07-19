이수연·황민호, '불후의 명곡' 뒤흔든 10대 패기…포레스텔라 위협

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[스포츠조선 이게은기자] '트로트 신동' 이수연이 황민호와 함께 10대의 패기로 '불후의 명곡'을 뜨겁게 달궜다.

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이수연은 지난 18일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡' 왕중왕전에 출연해 황민호와 함께 최연소 우승을 향한 당찬 도전에 나섰다. 앞서 지난해 10월 남진 편에서 '파트너'로 우승을 거머쥐었던 두 사람은 이날 한층 더 완벽해진 호흡을 예고하며 기대를 모았다.

왕중왕전 연승 신화를 이어가는 포레스텔라를 저지하기 위해 나선 이수연과 황민호는 서울패밀리의 '이제는'으로 강력한 10대의 반란을 보여줬다. 이수연은 특유의 맑으면서도 시원한 보이스로 파워풀한 고음 파트를 완벽히 소화했고 변성기를 겪고 있는 황민호의 보이스를 단단히 받쳤다.

무대 내내 알파 세대 특유의 패기와 열정을 뿜어낸 두 사람의 퍼포먼스는 현장 분위기를 최고조로 끌어올리며 연승 신화를 이어가는 포레스텔라를 긴장케 할 만큼 강력한 존재감을 드러냈다.

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두 사람의 무대를 지켜본 영탁은 "마치 인생 2회차를 사는 것 같다. 이제 막 태어난 친구들이라고는 믿기지 않을 정도로 노래를 잘한다"며 감탄을 금치 못했다. 이찬원 또한 "잘만 하면 이 친구들이 '왕중왕전'에서 올킬 기록을 세울 수도 있을 것 같다"고 극찬하며 실력을 높이 평가했다.

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한편 이수연은 최근 자신이 푹 빠진 주인공으로 포레스텔라 고우림을 뽑으며 "왕중왕전을 준비하면서 알고리즘이 포레스텔라 선배님들로 가득 찼다. 고우림 선배님의 저음을 듣고 푹 빠졌다"며 팬심을 고백해 보는 이들을 미소 짓게 했다.

joyjoy90@sportschosun.com