"JTBC 어려워"→"시청률 잘 나와야" '냉부' 안정환·김풍 연이어 절박한 호소[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] "지금 JTBC가 어려워서" "시청률 정말 잘 나와야 됩니다"

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JTBC의 경영난이 현실화되는 가운데 인기 예능 프로 '냉장고를 부탁해' 출연진이 본방송과 다음 회 예고편에서 연이어 방송사의 현 상황을 떠올리게 하는 발언을 연이어 하고, 제작진은 이를 편집 없이 내보냈다. 안정환이 JTBC의 어려움을 직접 언급한 데 이어 김풍까지 "시청률이 잘 나와야 한다"며 절박함을 호소했다.

19일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'에서는 유용욱 셰프가 새롭게 합류하며 기존 셰프들과 유쾌한 신경전을 벌였다.

유용욱은 프로그램 출연 전 권성준을 만났다며 "냉부는 들어오기 쉽지 않을 거다. 기존 멤버들의 호흡이 워낙 탄탄해 '흑백요리사2'가 나와도 쉽지 않을 것이라고 하더라"고 폭로했다.

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주변 셰프들이 권성준에게 "왜 밖에서 거들먹거리느냐"고 몰아붙이자 그는 "'흑백요리사2' 공개 전이라 긴장하는 분들이 있었다. 방어기제가 나온 것 같다"고 해명해 웃음을 안겼다. 여기에 최현석은 "한 사람 정도 빠져도 오디오가 비지 않을 것 같다"며 "회사가 어려우니 출연료도 줄이고 한 명을 빼자"고 농담했다. 권성준 역시 "서바이벌로 가자. 2군 제도를 만들자"고 거들었다. 이때 안정환은 "그럴 판이다. 지금 JTBC가 어려워서"라며 방송사의 상황을 직접 언급했다. 손종원이 "세트가 없어지는 것 아니냐"고 걱정하자 안정환은 "중간에 누가 안 보이면 '아. 갔구나' 하고 생각해 달라"고 받아치며 씁쓸한 웃음을 더했다.

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이 같은 발언은 다음 회 예고편에서도 이어졌다.

같은날 공개된 예고 영상에서는 김풍이 JYP엔터테인먼트 수장 박진영을 위한 건강식 요리 대결에 나서는 모습이 담겼다. 김풍은 정체를 짐작하기 어려운 특유의 요리를 만들던 중 갑자기 카메라를 향해 "지금 저희, 저희 힘듭니다. 여러분 정말 시청률 잘 나와야 되고요"라고 외쳤다.

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예능적 상황에서 나온 발언이지만 제작진이 해당 장면을 다음 회 예고편의 주요 대목으로 내보내면서 최근 JTBC의 위기 상황을 의식한 것 아니냐는 해석을 낳았다. 본방송에서 안정환이 "JTBC가 어렵다"고 말한 데 이어 예고편에서는 김풍이 시청률을 호소하면서 출연진의 농담에도 현실적인 무게가 실렸다는 반응이다.

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앞서 JTBC는 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 내 갚지 못해 채무불이행을 선언했다. 이후 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙 등 중앙그룹 주요 계열사들이 기업회생절차를 신청했다.

일부 JTBC 예능 프로그램 출연자들의 출연료 지급이 미뤄졌다는 보도도 나왔다. JTBC 측은 관련 소속사들에 지급 연기를 알리고 양해를 구한 것으로 전해졌다.

현재 JTBC는 '냉장고를 부탁해', '아는 형님', '이혼숙려캠프', '톡파원 25시' 등 기존 간판 예능은 정상 방송을 이어가고 있다. 그나 경영난 여파 속에 신규 제작과 편성은 신중하게 운영되고 있는 것으로 알려졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com