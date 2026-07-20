은가은♥박현호, 숨겨온 가정사 밝힌다..쇼윈도부터 재벌설까지 루머 적극 해명(살림남)

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[스포츠조선 김소희 기자] '트로트 1호 부부' 은가은, 박현호의 알콩달콩 신혼 생활이 공개된다.

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KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 측은 20일 "은가은, 박현호 부부가 새로운 살림남 가족으로 합류해 그동안 공개되지 않았던 현실 신혼 생활과 가족 이야기를 처음 공개한다"고 밝혔다.

은가은, 박현호는 지난해 4월 결혼식을 올린 뒤 올해 2월 딸 서원이를 품에 안으며 세 가족이 됐다. 두 사람은 이번 '살림남'을 통해 베일에 싸여 있던 신혼집은 물론, 생후 5개월 딸 서원이와 함께하는 초보 부모의 현실 육아 일상을 처음으로 공개할 예정이어서 관심을 모은다.

특히 결혼 이후 '2년 안에 이혼할 것이다', '쇼윈도 부부다', '박현호가 재벌이다' 등 각종 루머에 휩싸였던 두 사람은 '살림남'을 통해 실제 신혼 생활을 가감 없이 공개하는 것은 물론, 그동안 공개하지 않았던 가족 이야기와 가정사까지 처음으로 털어놓는다. 과연 두 사람을 둘러싼 무성한 소문의 진실은 무엇일지 이목이 쏠린다.

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또한 출산 후 단 2주 만에 행사 무대에 오르고, 6주 만에 라디오에 복귀했던 은가은의 숨겨진 사연도 공개된다. 온전히 몸이 회복되지 않은 상황에서도 누구보다 빠르게 본업에 복귀할 수밖에 없었던 이유는 무엇일지 궁금증을 더한다.

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'살림남'에 새롭게 합류한 은가은, 박현호 부부가 생후 5개월 딸 서원이와 함께 어떤 현실 신혼 생활과 육아 일상을 보여줄지 기대가 모인다.

한편 KBS 2TV '살림남'은 매주 토요일 밤 10시 35분 방송된다.