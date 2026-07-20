박신양, 갑상선 질환 고백 "말하기도 어려워, 20년째 투병"(플레이리스트109)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 박신양이 갑상선 질환으로 힘들었던 시절, 자신을 버티게 한 노래를 들려줘 궁금증을 높인다.

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오는 21일 화요일 밤 9시 첫 방송되는 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(기획 최행호 / 연출 이민지, 허자윤, 김성년 / 이하 '플레이리스트 109')는 힘들었던 순간 자신을 다시 일으켜 세운 '버팀송'과 그 노래에 담긴 각자의 이야기를 모아 109곡의 플레이리스트를 완성하는 전 국민 버팀송 수집 프로젝트다.

첫 방송에서는 이석훈, 이준, 딘딘이 배우 겸 화가 박신양을 만난다. 평소 예능 프로그램에서 좀처럼 만나기 어려웠던 박신양의 등장에 3MC는 놀라움을 감추지 못한 채 조심스럽게 인사를 나눈다.

이 가운데 박신양과 이준의 뜻밖의 과거 인연이 공개돼 눈길을 끈다. 이준은 과거 MBC에서 박신양과 함께 음악방송 무대를 꾸였다는 사실을 밝히고, 박신양 역시 당시 이준을 기억한다고 말한다. 첫 만남인 줄 알았던 두 사람이 오랜 시간이 흐른 뒤 '플레이리스트 109'를 통해 다시 마주한 가운데, 당시 특집에서 두 사람이 어떤 모습으로 만났을지 궁금증을 높인다.

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또한 박신양은 갑상선 항진증과 저하증으로 20년 넘게 힘든 시간을 보냈던 이야기도 언급한다. 증상이 심했을 때는 말 몇 마디를 잇는 것조차 쉽지 않았고, 작품 촬영 중에도 좋지 않은 몸 상태를 견뎌야 했다고 밝힌다. 현재는 많이 좋아졌지만 꾸준히 관리하고 있다는 근황도 함께 전한다.

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이어 박신양은 힘들었던 시절 위로가 됐던 특별한 노래를 직접 선보인다. 또 자신의 힘든 시간을 버티게 한 '버팀송'을 MC들과 함께 부르며 또 다른 울림을 전한다. 담담한 목소리에 담긴 박신양의 진심이 어떤 감동을 안길지, 3MC와 완성한 무대는 어떤 모습일지 궁금증을 높인다.

과거 MBC 음악방송에서 시작된 박신양과 이준의 뜻밖의 인연부터 갑상선 질환으로 힘들었던 시절 그를 버티게 한 노래까지 공개될 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'는 오는 21일 화요일 밤 9시 첫 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com