양상국 42세인데 소개팅女가 25세.."나이 신경 안써, 여자로 봐달라"(사랑꾼)

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[스포츠조선 김소희 기자] '조선의 사랑꾼'에서 '육캔두잇' 멤버들 앞에 2000년생 여성이 등장, 분위기를 후끈 달아오르게 만든다.

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20일(월) 밤 10시 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 애교 넘치는 2000년생 여성 참가자의 등장에 '육캔두잇' 멤버들이 술렁이는 모습이 포착된다. 30대부터 40대까지 다양한 연령대로 구성된 '육캔두잇' 멤버들은 여성 참가자가 2000년생이라는 사실에 당황하며 "2000년생이면 몇 살이냐"고 되물었다. 이에 여성 참가자는 "저는 27살, 만으로 25살이다. 나이 차이는 신경 쓰지 않는다. 저를 여성으로 봐달라"며 당찬 매력을 드러냈다. 이에 '육캔두잇' 멤버들은 동시에 입을 틀어막으며 탄식해 웃음을 자아냈다.

'육캔두잇'의 조각 미모를 담당하는 30대 초반 막내 심재원은 "되게 귀여우시다. 애교도 있으시고...애교 있는 여성을 싫어하는 남자가 어디 있냐. 좀 끌렸던 것 같다"며 솔직한 호감을 드러냈다.

과연 2000년생 여성 참가자가 3040 6등급남들의 '육캔두잇'에 새로운 핑크빛 기류를 피워낼지, 오늘(20일) 오후 10시 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 만나볼 수 있다.