'박준형♥' 김지혜, 日 후지산서 목격한 비극 "3명 심정지...헬기 두 번 떴다"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김지혜가 일본 후지산 등반에 도전하며 고산병과 험난한 하산 과정을 겪은 생생한 후기를 전했다.

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김지혜는 20일 후지산 등반 과정을 공개하며 "누군가에게는 쉬운 산일지 몰라요"라고 운을 뗐다.

이어 휴대용 산소를 코와 입에 댄 모습을 공개하며 "고산병... 보통 아이오"라고 적어 고산지대에서 겪은 어려움을 전했다.

또한 "하산길에 심정지 오시는 분을 보니 그냥 보통 산 아닙니다. 관악산 한 번 가 본 내가 후지산이라니... 까불어서 죄송합니다"라며 후지산의 위험성과 만만치 않은 난도를 실감했다고 밝혔다.

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김지혜는 "무사히 마무리되어 감사합니다. 딸과 소중한 경험들 감사합니다. 2026년 후지산"이라며 딸과 함께한 특별한 추억에 의미를 부여했다.

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등반 도중에는 "올라가지도 못하고 내려가지도 못하고 일출 기다리는 중"이라며 정상 부근에서 밤을 지새운 뒤 일출을 감상하는 모습도 공개했다. 김지혜가 도착한 곳은 후지산 9합목에 위치한 만년유키 산장으로, 해발 약 3,460m의 고산지대다.

다음 날 김지혜는 "해 떴으니 하산합니다. 후지산은 저에게 9합목까지 허락"이라며 정상 등정 대신 9합목까지 오른 뒤 하산을 시작했다고 전했다.

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하지만 하산 역시 쉽지 않았다. 그는 "내려가는 게 더 힘들어. 내 무릎 어쩌지. 진실을 원해요? 하산... 장난 아니오"라며 고된 하산길의 어려움을 토로했다.

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이후 딸 혜이와 다시 만난 김지혜는 "10년 늙은 엄마. 인생에 에피소드 추가요~ 과정을 즐기는 게 진정한 행복이지"라며 힘들었던 경험을 긍정적으로 돌아봤다.

특히 그는 "하산 길에 세 분이 심정지가 와서 헬기가 두 번 뜨더라고요. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라며 등반 중 목격한 안타까운 상황을 전하며 애도의 뜻을 표했다.

무사히 산을 내려온 김지혜는 "사고 없이 무사히 하산 감사합니다. 20시간 만에 양치하고 개운하게 온천하고 맛난 거 먹고 드디어 숙소로... 하루가 왜 이렇게 기니"라며 긴 여정을 마친 소감을 전했다. 공개된 사진에는 딸 혜이와 함께 온천과 식사를 즐기며 휴식을 취하는 모습도 담겼다.

한편 김지혜는 개그맨 박준형과 2005년 결혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com