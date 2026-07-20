홍지민, 출산 후 30㎏ 감량 비결?…"시중의 다이어트는 다 해봐" ('말자쇼')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 뮤지컬 배우 홍지민이 다이어트 비결을 공개한다.

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20일 방송하는 KBS2 '말자쇼'는 지역 소통 프로젝트 1탄 창원특례시 편으로 꾸며진다. MC 김영희와 정범균은 KBS 창원홀에 모인 1800명의 관객들과 함께 웃음과 감동이 가득한 특별한 시간을 만든다.

게스트로는 홍지민이 출격한다. 자신을 '마산의 딸'이라고 소개한 홍지민은 이날 방송에서 고향 마산에 대한 남다른 애정을 자랑한다. 또한 홍지민이 과거 'TV는 사랑을 싣고'를 통해 찾았던 특별한 인연이 '말자쇼'에 출연해 홍지민의 어린 시절 이야기를 들려준다. 인연의 주인공은 누구일지 궁금증을 자극한다.

홍지민은 출산 후 30kg을 감량했다고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 그는 "시중의 다이어트는 다 해봤다"면서 자신이 경험한 다이어트 성공 비법을 관객들에게 전한다. 또한 다이어트 성공 이후에는 꾸준히 '유지어터'로서 적정 몸무게를 유지하고 있다고 이야기하면서 자연스럽게 뮤지컬 '지킬 앤 하이드'의 넘버 '지금 이 순간'의 하이라이트 구간을 부른다. '말자쇼'를 뮤지컬 공연장으로 만든 홍지민의 남다른 텐션이 시청자들의 눈길을 사로잡을 예정이다.

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이날 '말자쇼'에서는 인천에 살다 2년 전 사업 때문에 경남 창녕으로 이사 온 남자 관객의 고민을 듣는다. 홍지민은 그를 위해 경상도에 빨리 적응하기 위해서는 '쫌'과 '가'를 이해해야 한다고 강조한다. 홍지민의 특별 사투리 강의는 본 방송에서 확인할 수 있다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 20일 오후 9시 30분 방송한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com