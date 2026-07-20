고준희, 화목한 가족사진 공개..조종사 출신 父와 똑닮아(귀한가족)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고준희가 전투기 조종사였던 아버지를 향한 진심을 꺼내 놓는다.

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오는 21일 방송되는 MBN '남의 집 귀한 가족'(이하 '귀한 가족') 8회에서는 추억이 담긴 사진을 통해 가족의 시간을 되돌아보는 고준희 가족과 오랜 오해를 풀기 위해 처음으로 속마음을 털어놓는 전민기와 아버지의 이야기가 그려진다.

먼저 고준희 가족은 오래된 사진첩과 비디오테이프를 정리하며 추억 여행에 나선다. 어린 시절 "시집 안 가고 아빠랑 살겠다"라고 말할 만큼 아버지를 따랐던 고준희의 귀여운 영상과 사진들이 공개되는 것은 물론, 카메라 앞에서 남다른 끼를 뽐낸 어린 시절 모습과 전투기 조종사였던 아버지의 젊은 시절 모습도 함께 공개된다.

사진을 보며 추억을 되짚던 세 사람은 군인 가족으로 살아온 지난 시간을 떠올린다. "오늘이 마지막일 수도 있다는 생각으로 살았다"라는 어머니의 진솔한 이야기에 이어 고준희 역시 당시의 기억을 마음속 깊이 간직해왔다는 사실을 밝히며, 가족들이 오랜 시간 마음속에 묻어뒀던 상처를 처음 공개할 예정이다.

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이날 고준희 가족은 과거 사진을 그대로 재현하는 가족사진 촬영에 도전한다. 시종일관 웃음이 끊이지 않는 분위기 속 촬영이 이어졌고, 이를 스튜디오에서 지켜본 신지는 "가족끼리 함께하는 추억 덕분에 평범한 일상도 특별하게 느껴진다. 반성하게 되고, 부럽기도 하다"라며 자신의 가족사진에 얽힌 사연을 전해 스튜디오를 뭉클하게 만들었다는 전언이다.

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지난 회 대전 본가를 방문한 전민기 가족의 이야기도 이어진다. 시아버지와 취향이 꼭 닮은 정미녀는 별채에 있는 취미 공간에서 LP를 함께 들으며 공감대를 형성한다. 천 평 규모의 부지에 이어 베일에 싸여 있던 별관이 처음 공개되는 가운데, 그 안에 숨겨진 아버지의 예상 밖 '보물 1호'가 시청자들의 궁금증을 자아낼 전망이다.

반면 전민기는 어머니와 단둘이 마주 앉아 어린 시절 아버지를 향해 품어왔던 서운함을 털어놓는다. 완벽주의였던 아버지에게 늘 결과로 평가받았다고 느꼈던 속마음을 고백하고, 전민기의 아버지 역시 정미녀에게 그동안 아들에게 엄격할 수밖에 없었던 이유와 진심을 처음으로 전한다.

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가족들과 생일을 축하하며 따뜻한 시간을 보낸 전민기와 정미녀 부부는 예상치 못한 부모님의 '포도밭' 데이트 연애담과 기상천외한 프러포즈 멘트까지 듣게 된다. 세월이 담긴 추억과 웃음이 이어진 끝에 전민기와 아버지가 단둘이 마주 앉아 처음으로 진솔한 대화를 나눈다.

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오랜 침묵 끝에 먼저 입을 연 아버지의 진심에 전민기 역시 그동안 가슴속에 묻어뒀던 이야기를 털어놓는다. 끝내 아버지는 "네가 무슨 말 하려는지 알아들었다"라고 답하며, 두 사람 모두 눈물을 보였다는 후문이다. 전민기 부자가 오랜 시간 엇갈린 마음을 마주하고 관계를 회복할 수 있을지 관심이 모인다.

추억 속에서 가족의 의미를 다시 되새긴 고준희 가족과 진심 어린 대화로 관계 회복의 첫걸음을 내디딘 전민기 가족의 이야기는 오는 21일 오후 9시 50분 방송되는 MBN '남의 집 귀한 가족' 8회를 통해 만나 볼 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com