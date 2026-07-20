'둘째 출산' 이시영, 44세 맞아?...'5.4kg 더 찌워야' 충격 인바디 "난 왜 나랑 싸우는가"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이시영이 철저한 자기관리의 결과를 공개하며 놀라운 몸 상태를 자랑했다.

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이시영은 20일 "안 그래도 힘든 세상, 난 왜 매일 나랑 싸우는가"라는 글과 함께 최근 측정한 인바디 검사 결과를 공개했다.

이어 "매일 정신승리하게 해주는 헐크쌤 고마워요"라며 꾸준히 함께 운동하고 있는 트레이너에게 감사의 마음을 전했다.

공개된 인바디 결과에 따르면 이시영은 키 169cm에 몸무게 54.6kg을 유지하고 있었다.

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특히 골격근량은 27kg으로 '표준 이상'을 기록한 반면, 체지방량은 5.9kg으로 표준 이하 범위에서도 매우 낮은 수준을 나타내 눈길을 끌었다.

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비만 분석 결과에서도 체지방률은 10.8%를 기록했다. 인바디 결과 현재 상태를 기준으로 체중과 체지방을 약 5.4kg 늘리는 것이 적정하다는 권고를 제시했다.

평소 선명한 식스팩으로 화제를 모아온 이시영은 복부 지방률과 내장지방 레벨 역시 매우 낮은 수치를 기록했다.

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내장지방 레벨은 2로 건강한 수준을 유지했으며, 인바디 점수도 77점을 기록해 뛰어난 신체 균형을 입증했다.

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한편 이시영은 2017년 9세 연상의 사업가와 결혼해 아들을 품에 안았으나 결혼 8년 만에 이혼했다. 이후 결혼 생활 중 냉동 보관했던 배아를 이식해 둘째를 임신했으며, 최근 출산 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

shyun@sportschosun.com