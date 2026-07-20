[SC무비] 나홍진 감독 '호프', 개봉 첫 주말 1위…누적관객수 212만 돌파 쾌거

사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '호프'가 개봉 첫 주말 박스오피스 1위를 차지했다.

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20일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면, '호프'는 17일부터 19일까지 150만 4013명이 관람, 누적관객수 212만 9720명을 모았다.

개봉 첫날부터 33만 관객을 동원한 '호프'는 나홍진 감독 작품 가운데 역대 최고 오프닝 스코어를 달성했다. 이어 올해 최단 기간인 개봉 3일째 100만 돌파, 개봉 5일째 200만 관객을 돌파하며 흔들림 없는 기세를 유지하고 있다.

15일 개봉한 '호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 배우 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고, '추격자', '황해', '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

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2위는 30만 8576명이 관람한 '미니언즈 & 몬스터즈'다. 누적관객수는 37만 4785명이다.

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15일 개봉한 '미니언즈 & 몬스터즈'는 데뷔작으로 천만 관객 거장 감독이 되고 싶은 미니언즈 '제임스', '헨리', '에드'의 몬스터를 찾아 떠나는 어드벤처로, 피에르 꼬팽 감독이 연출과 함께 목소리 연기에도 참여했다.

3위는 17만 3555명을 동원한 '모아나'다. 누적관객수는 77만 2104명이다.

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8일 개봉한 '모아나'는 동명의 애니메이션 영화를 실사화 한 작품으로, 바다가 선택한 소녀 모아나가 전설의 영웅 마우이와 함께 저주에 빠진 섬을 구하기 위해 미지의 바다로 떠나는 올여름 가장 눈부신 오션 어드벤처다. 배우 드웨인 존슨, 캐서린 라가이아 등이 출연했고, 제70회 토니상에서 11관왕에 오른 뮤지컬 '해밀턴'의 토마스 카일 감독이 연출을 맡았다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com