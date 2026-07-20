[공식] 이도현, 이병헌 충직한 왼팔된다..무협 액션 영화 '남벌'로 스크린 컴백

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이도현이 무협 액션 영화 '남벌'(이모개 감독, 하이브미디어코프 제작)로 스크린에 컴백한다.

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'남벌'이 이병헌, 고윤정에 이어 이도현의 합류를 알리며, 점차 윤곽을 드러내고 있는 역대급 캐스팅 라인업을 향한 기대감을 더욱 고조시킨다. 특히 이번 작품은 1000만 영화 '파묘'를 통해 신뢰를 쌓은 이모개 촬영 감독과 이도현이, 이모개 감독의 첫 장편 연출작에서 다시 재회했다는 점에서 이목이 집중된다. 앞서 증명된 완벽한 호흡이 '남벌'에서는 어떤 강력한 시너지로 이어질지 귀추가 주목된다.

이도현이 '남벌'에서 연기할 보경은 토벌대의 선봉에 서서 거침없는 액션으로 단숨에 적진을 돌파하는 거친 무사지만, 동시에 누구보다 뜨거운 동료애를 지닌 입체적인 인물이다. 무엇보다 무사들의 수장 임억(이병헌)을 보좌하는 충직한 왼팔로 활약을 예고하며, 이병헌과 이도현의 첫 만남이 빚어낼 압도적인 연기 앙상블에 관심이 쏠린다.

이처럼 '파묘', 넷플릭스 '더 글로리' '스위트홈' '오월의 청춘' 등 장르와 캐릭터의 경계를 허무는 대체 불가한 연기력으로 자타공인 대세 배우로 자리매김한 이도현은 '남벌'을 통해 거칠고 야성적인 무사로 완벽 변신하며 그간 보여 준 적 없는 새로운 매력을 발산할 것으로 기대를 모은다.

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'남벌'은 조선 초, 능력도 계급도 제각각인 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하면서 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌이 출연하고 '비상선언' '헌트' '서울의 봄' '파묘'의 촬영을 담당했던 이모개 감독의 첫 연출 데뷔작이다. 올해 하반기 크랭크 인 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com