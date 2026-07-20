'마이큐♥' 김나영, 40도 폭염 덮친 파리서 긴팔·긴바지 사수..."날씨 추워졌다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김나영이 두 아들과 함께 떠난 프랑스 파리 여행기를 공개하며 화목한 가족의 일상을 전했다.

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지난 19일 김나영의 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 인천국제공항에서 출발해 프랑스 파리로 향하는 여행 과정이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 김나영은 아들 신우, 이준과 함께한 여행을 공개하며 "신우, 이준이의 여름방학을 맞이해서 몇 달 전부터 준비한 여행을 떠나도록 하겠다"며 설레는 마음을 드러냈다.

파리 여행을 앞두고 김나영은 현지 날씨에 대한 걱정도 털어놨다. 그는 "지금 파리가 폭염이라서 엄청 걱정했다. 그런데 공항에 나왔는데 엄청 시원하다. 바람도 불고, 어제부터 온도가 좀 내려간 것 같다"고 말했다. 둘째 아들 이준 역시 "좀 춥다"며 예상과 다른 날씨에 놀라워했다.

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최근 유럽 곳곳은 기록적인 폭염으로 몸살을 앓으며 일부 지역에서는 기온이 40도까지 치솟는 등 이례적인 무더위가 이어졌지만, 김나영 가족이 도착한 파리는 비교적 선선한 날씨를 보였다.

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미리 예약한 숙소에 도착한 가족들은 아름다운 공간에 감탄했다. 특히 에펠탑이 보이는 숙소는 감각적인 인테리어와 테라스를 갖추고 있어 눈길을 끌었다.

이른 아침 외출에 나선 이준은 "아빠가 프랑스 덥다며"라며 쌀쌀한 날씨에 당황한 모습을 보였다. 김나영과 남편 마이큐, 아이들은 예상보다 추운 날씨에 긴팔 옷을 챙겨 입었고, 신우는 니트를 입고 외출했다.

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신우는 "파리 날씨가 춥다. 햇빛은 따뜻한데 바람이 너무 춥다"며 양팔로 몸을 감싸는 모습을 보였다.

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하지만 낮이 되자 기온은 올라갔다. 김나영은 "날씨가 미쳤다. 완전 선선하고 햇볕은 반짝해서 뭔가 빠삭한 날씨다"라며 파리의 쾌적한 날씨를 만끽했다.

한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해왔다. 이후 2021년부터 싱어송라이터 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 이어왔으며, 지난해 10월 결혼식을 올린 뒤 최근 혼인신고를 마치며 법적인 부부가 됐다. 현재 두 아들과 함께 새로운 가족의 모습을 만들어가고 있다.

shyun@sportschosun.com