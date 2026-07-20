[SC현장] "본격 시즌1 떡밥 회수"…'킬쇼2' 이동욱X김혜준, 돌아왔다 정진만과 정지안이(종합)

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 조한선, 오카다 마사키, 현리, 정윤하, 이권 감독, 금해나, 김민, 김혜준, 이동욱(왼쪽부터)이 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

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[스포츠조선 조지영 기자]

정진만, 정진만, 정진만!

이름을 세 번 부르니 더 강력해진 삼촌, 이동욱과 조카 김혜준이 돌아왔다.

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20일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 파크 볼룸에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(지호진·이권 각본, 이권 연출) 제작발표회가 열렸다.

이날 제작발표회에는 죽음을 위장했던 삼촌 진만 역의 이동욱, 쇼핑몰 머더헬프의 새 대표 지안 역의 김혜준, 글로벌 용병 조직 바빌론의 핵심 전력 베일 역의 조한선, 머더헬프 최강 전력 민혜 역의 금해나, 머더헬프의 조력자 파신 역의 김민, 바빌론 동아시아지부 책임자 쿠사나기 역의 정윤하, 바빌론 동아시아지부 팀장 큐 역의 현리, 바빌론 에이스 제이 역의 오카다 마사키, 그리고 이권 감독이 참석해 자리를 빛냈다.

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안이 살아 돌아온 진만과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 이야기를 그린 작품이다. 지난 2024년 1월 시즌1 공개 당시 뉴욕타임스 베스트 TV쇼 2024 최고의 인터내셔널 TV쇼 선정, 미국 타임지 2024 올해의 한국 드라마 TOP4 등 전 세계적인 호평을 끌어내며 디즈니+ 대표 시리즈로 자리매김했다. 2년 만에 시즌2로 돌아온 '킬러들의 쇼핑몰'은 죽음을 위장했던 삼촌 진만의 숨겨진 이야기와 목숨 건 반격에 나서는 조카 지안의 강렬한 변신은 물론 새로운 캐릭터 합류, 한층 더 확장된 세계관과 스타일리시한 액션 등 전편의 흥행을 이을 후속편으로 기대를 모으고 있다.

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 배우 이동욱이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 배우 김혜준이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

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이날 이동욱은 "정진만 역을 계속 연기할 수 있어 너무 기쁘고 영광이다. 시즌1의 성공이 있어서 여기까지 오게 된 것 같다"며 "이번에는 방어만 하다 끝이 안 날 것 같아 반격을 하게 된다. 시즌1에 비해 액션 양이 조금 더 늘었는데, 하던대로 열심히 했다"고 예고해 기대를 자아냈다.

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그는 "시즌2 제작이 됐다는 것 자체가 이 시리즈가 얼마나 사랑을 받았는지 알 수 있지 않나? 또 시즌1으로 금해나도 제3회 청룡시리즈어워즈에서 상을 받게 됐다. 이 작품으로 더 많은 사람들이 알게 되어 너무 기뻤다"고 덧붙였다.

이어 "시즌1 마지막에 다시 돌아왔을 때 '어? 뭐야?' '안 죽었네?'라며 끝이 났다. 시즌2의 시작은 정지안이 집을 지키는 동안 정진만은 무엇을 하고 있었나로 펼쳐진다. 많은 분이 시즌2를 볼 때 그런 부분에서 기대에 충족할 수 있을 것 같다. 물론 부담감을 안고 시작한 시즌이다. 그렇지 않으면 시즌2가 존재하지 않아야 한다고 생각한다. 나뿐만 아니라 고유의 캐릭터가 가진 액션을 가지고 있고 아주 잘 짜여진 세계관 안에서 진행되고 있어 시청자가 충분히 몰입할 수 있을 것 같다. 다른 작품들보다 내 짐이 많이 덜어져서 '킬러들의 쇼핑몰' 시리즈를 특히나 좋아한다"고 자부했다.

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김혜준은 "시즌1이 많은 사랑을 받아서 시즌2까의 정지안을 다시 연기할 수 있게 됐다"며 "시즌2에서는 당하지만 않고 반격하는 모습을 보여준다. 시즌2에서는 총기 액션도 도전한다. 액션이 조금 폭발할 예정이다"고 웃었다.

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삼촌과 조카의 더 끈끈해진 케미스트리와 깊어진 관계에 대한 기대 포인트를 전했다. 이동욱은 "김혜준의 아역과 시즌1에서는 많이 보였는데 시즌2에서는 성인이 된 지안이와 감정적 교류가 많이 보일 것 같다. 이 세계에 발을 들이게 됐고 조카를 어떻게 살게 해야 할지에 대해 보여줄 것 같다. 실제로 조카가 있는데 초등학교 2학년이다. 조카에게 그렇게까지 잘해주지 못한 것 같아 반성하게 됐다"고 관전 포인드를 밝혔다.

김혜준 또한 "시즌1에서는 현재 지안과 진만이 함께 보여주는 장면이 없었다. 시즌2에서는 함께 액션하는 장면을 보여줄 수 있을 것 같다. 시즌2에서는 삼촌을 이해 못했던 지안이가 어느순간 닮아가는 모습을 보이기도 하고 삼촌을 이해하게되는 감정적 변화도 느낄 수 있다"고 답했다.

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 배우 조한선이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 배우 금해나가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 배우 김민이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

조한선은 "진만을 향한 베일의 집착은 스토커 수준이다. 사랑인 것 같다. 시즌1 때 베일은 호기심과 관심있는 분야에 집중을 했다면 시즌2는 베일에게 모멸감과 상처를 준 정진만을 향해 폭주한다. 이번 시즌2에서 너무 무자비해서 욕을 많이 먹을 것 같다. 나만 욕 먹으면 될 거 같다"고 너스레를 떨었다.

금해나는 "시즌1에서 죽은줄 알았는데 살아 돌아와 너무 기쁘다"며 "액션이 정말 다양해졌다. 오토바이 액션을 위해 오토바이 면허증도 따고 다양한 액션을 많이 했다"고 언급했다.

김민은 "태권도, 레슬링, 무에타이, 로보트, 닌자 등 다양한 액션이 합쳐져서 더욱 볼 것이 많아졌다"며 "실제로 태국 사람으로 오해하는 사람들이 많더라. '킬쇼2' 언제 나오냐는 이야기를 가장 많이 들었다. 우리 시리즈가 정말 잘되고 있다는 것을 알게 됐다"고 말했다.

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 배우 정윤하가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 배우 현리가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 배우 오카다 마사키가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

정윤하는 "완전한 결과주의자이자 책략가이다. 한국인도 일본인도, 또 조직 내에서도 속하지 못한 이방인 느낌을 받았다. 그 내면에 열등감이 기저했고 그 결핍이 승부욕으로 발현된다. 그러한 캐릭터를 표현하기 위해 화술을 일반적이지 않는 리듬과 템포를 사용하려고 했다"며 '여자 베일'에 대한 평가에 대해 "너무 감사하다. 쿠사나기가 좀 더 감정적인 캐릭터인 것 같다"고 자신했다.

현리는 "시즌1을 너무 재미있게 봤는데, 그 당시 이 작품에 합류한 스태프 배우들에게 존경심이 있었다. 책임감을 가지고 임하게 됐다"며 "큐는 차갑고 잔인한 킬러와 조금 다르다. 친동생 제이와 함께 따뜻한 리더의 모습도 있다. 팔색조 매력도 있고 킬러가 아니었으면 배우가 되지 않았을까라는 힌트도 있다"고 설명했다.

오카다 마사키는 "이번 작품을 통해 처음으로 한국 작품을 도전하게 됐다. 너무 많은 사랑을 받은 작품에 합류하게 되어 기쁘다. 한국 작품을 도전하게 되어 너무 잘 한 일인 것 같다"며 "제일는 캐릭터는 호기심이 왕성하고 위험한 향기를 가지고 있다. 이번 시리즈를 통해 액션도 본격적으로 도전했다. 현장의 많은 배우를 통해 액션에 대한 재미를 느끼게 됐다. 액션도 하나의 회화로 느껴졌다"고 애정을 전했다.

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 조한선, 오카다 마사키, 현리, 정윤하, 금해나, 김민, 김혜준, 이동욱(왼쪽부터)이 두 팀으로 나눠 대결 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

이권 감독은 "모든 공격에는 반격이 있다라는 문구를 좋아한다. 그걸 살리고 싶었다. 시즌2에 대한 구상은 시즌1에 대한 많은 의문점이 남겨진 상태로 끝이 났는데, 그것에 대한 궁금증을 어떻게 해결할지 고민했다. 정지안이라면 어떻게 할까 호기심이 생겼고 정진만도 정지안과 만났을 때 어떻게 할지 생각하며 이야기를 확장했다"고 밝혔다.

원작과 차이에 대해 "시즌1은 원작과 흡사한 지점이 있는데, 몇 개의 설정을 각색했다. 시즌2는 원작과 별개의 흐름으로 가게 됐다. 전혀 다른 이야기가 나올 것 같다. 시즌1에서 의문점이 남았던 부분을 집중해서 보여줄 것 같다. 바빌론에 대한 확장된 이야기가 많이 나온다. 시즌3는 고민 중이다. 내가 결정할 수 있는 부분이 아니다"고 웃었다.

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 이동욱, 김혜준, 조한선, 금해나, 김민, 정윤하, 현리, 오카다 마사키, 이태영 등이 출연했고 전편의 지호진 작가가 각본을, 이권 감독이 연출을 맡았다. 오는 22일 1, 2회 공개를 시작으로 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 시청자를 만난다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com