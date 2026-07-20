박명수, 우울·불면증에 정신과行 "숨길 일 아냐, 뇌에 감기 걸렸다고 생각해야"(라디오쇼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박명수가 정신건강의학과 상담 경험을 솔직하게 공개하며 정신 건강 관리의 중요성을 강조했다.

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20일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서는 '전설의 고수' 코너가 진행된 가운데 정신건강의학과 전문의 이경준이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 박명수는 최근 AI를 활용해 고민 상담을 하는 사람들이 늘고 있는 현상에 대해 이야기를 나눴다.

박명수는 "저도 여러 가지 법률, 세무적인 문제로 AI한테 물어본다. 그 외적으로 걱정에 대해 AI하고 상담을 많이 하는 분도 있더라"고 말했고, 이에 이경준 전문의는 "요즘 많이 계신다"고 답했다.

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이경준 전문의는 "처음에 나왔을 때는 걱정을많이 했다. 실제로 처음에 나오고 나서 AI 상담을 하시고 결과를 갖고 병원에 오신다. 일자리 뺏길 수 있다고 생각했는데 시간이 지나고 진행되니까 보조로 쓸 수 있고, 본 진료는 와서 해야 하는구나 느꼈다"고 설명했다.

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특히 이날 박명수는 자신 역시 정신건강의학과를 찾아 상담을 받은 경험이 있다고 털어놔 눈길을 끌었다.

박명수는 "저도 가끔 우울하고 잠이 안 올 때 병원 가서 상담한다. 처음에 갈 때 불안했다. '들어가면 이상하게 보지 않을까?' 하고 문을 확 열고 갔더니 15명이 쭉 있더라"고 말했다.

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이어 "이렇게 사람이 많아?라고 생각했다. 정신건강의학과에 사람 많은 거 처음 봤다. 쫙 줄 서 있더라. 숨길 일이 아니네"라며 당시 느꼈던 생각을 전했다.

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그러면서 "머리, 뇌에 감기 걸렸다고 생각하고 가는 게 좋을 것 같다"며 정신건강의학과 방문에 대한 편견을 내려놓길 당부했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com