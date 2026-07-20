'킬쇼2' 김혜준 "시즌1에서 당하기만 했는데..시즌2는 제대로 반격"

디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회가 20일 오전 서울 영등포 콘래드호텔에서 열렸다. 배우 김혜준이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.20/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜준이 "시즌2에서는 당하지만 않고 반격한다"고 말했다.

Advertisement

20일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 파크 볼룸에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(지호진·이권 각본, 이권 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 죽음을 위장했던 삼촌 진만 역의 이동욱, 쇼핑몰 머더헬프의 새 대표 지안 역의 김혜준, 글로벌 용병 조직 바빌론의 핵심 전력 베일 역의 조한선, 머더헬프 최강 전력 민혜 역의 금해나, 머더헬프의 조력자 파신 역의 김민, 바빌론 동아시아지부 책임자 쿠사나기 역의 정윤하, 바빌론 동아시아지부 팀장 큐 역의 현리, 바빌론 에이스 제이 역의 오카다 마사키, 그리고 이권 감독이 참석해 자리를 빛냈다.

김혜준은 "시즌1이 많은 사랑을 받아서 시즌2까의 정지안을 다시 연기할 수 있게 됐다"며 "시즌2에서는 당하지만 않고 반격하는 모습을 보여준다. 시즌2에서는 총기 액션도 도전한다. 액션이 조금 폭발할 예정이다"고 웃었다.

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안이 살아 돌아온 진만과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 이동욱, 김혜준, 조한선, 금해나, 김민, 정윤하, 현리, 오카다 마사키, 이태영 등이 출연했고 전편의 지호진 작가가 각본을, 이권 감독이 연출을 맡았다. 오는 22일 1, 2회 공개를 시작으로 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 시청자를 만난다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com