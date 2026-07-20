'치매 투병' 안선영母, 1년 만에 본 손주 1초 만에 알아봤다 '뭉클한 재회'

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 안선영이 치매를 앓고 있는 어머니와 아들의 특별한 재회를 공개하며 뭉클한 감동을 전했다.

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안선영은 20일 개인 계정에 어머니와 아들이 함께한 사진을 게재하며 근황을 전했다.

그는 "꼴랑 3주 못 봤을 뿐인데.. 하나뿐인 딸 얼굴은 보고 알아보는데 멍하니.. 한참이 걸렸는데 1년 만에 보는 훌쩍 커버린 손주 얼굴은 1초 만에 알아본다. 찐사랑이었네. 좋겠다 바로는"이라고 적으며 어머니의 반응을 전했다.

공개된 사진에는 바로 군이 외할머니를 다정하게 안아주는 모습이 담겼다.

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치매를 앓고 있는 안선영의 어머니는 손자를 바라보며 환한 미소를 짓고 있어 보는 이들의 마음을 뭉클하게 만들었다.

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게시물을 접한 누리꾼들은 "할머니의 손주 사랑은. ㅠㅠ ", "가슴이 아려옵니다", "기도할게요 안선영님" 등 응원의 댓글을 남기며 따뜻한 마음을 전했다.

안선영은 그동안 치매를 앓고 있는 어머니와의 일상을 꾸준히 공개하며 투병 과정을 함께 나누고 있다.

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한편 안선영은 2013년 비연예인 사업가와 결혼했으며, 슬하에 아들 바로 군을 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com