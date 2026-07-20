'이현이♥' 홍성기, 子 영재캠프 비용만 1300만원 썼는데..."빨리 가라" 반응에 울컥

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[스포츠조선 김수현기자] 모델 이현이의 남편 홍성기가 미국 존스홉킨스대학교 산하 영재교육 프로그램에 합격한 첫째 아들과 함께한 근황을 공개했다.

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홍성기는 20일 미국 존스홉킨스대학교의 영재교육 프로그램인 CTY(Center for Talented Youth) 여름 캠프에 참가하는 첫째 아들의 모습을 공개하며 벅찬 심경을 전했다.

캠프 입소를 앞둔 아들의 기념 사진을 찍은 홍성기는 "아빠는 눈물날 것 같은데 자꾸 빨리 가라는 아들"이라며 아들을 떠나보내는 아쉬운 마음을 드러내 웃음을 자아냈다.

이어 그는 "윤서 보냈으니 이제 아껴야지... 싼 애들로 골라 사기"라고 농담을 덧붙이며 적지 않은 캠프 비용에 대한 솔직한 심정을 전했다.

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앞서 홍성기는 첫째 아들의 캠프 참가를 위해 아내 이현이와 막내아들을 한국에 둔 채 단둘이 미국으로 출국했다.

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이번에 참가한 CTY(Center for Talented Youth)는 미국 존스홉킨스대학교가 운영하는 세계적인 영재교육 프로그램으로, 뛰어난 학업 성취도를 보인 학생들을 대상으로 심화 교육을 제공하는 것으로 잘 알려져 있다.

특히 이현이는 앞서 자신의 유튜브 채널을 통해 해당 캠프 참가 비용이 약 8,300달러(한화 약 1,300만 원)에 달한다고 밝혀 큰 화제를 모았다.

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당시 높은 비용을 두고 다양한 반응이 이어지자 홍성기는 캠프를 선택한 이유도 직접 설명했다. 그는 "처음에는 너무 비싼 것 아닌가 생각했다"면서도 "같은 기간 미국 현지 숙소 가격을 알아보니 숙박비만 1,000만 원이 넘더라"고 말했다.

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이어 "캠프에서는 숙식은 물론 수업과 프로젝트, 체육활동, 다양한 교류 프로그램까지 모두 제공된다"며 "종합적으로 따져보면 충분히 의미 있는 경험이라고 판단했다"고 전했다.

한편 이현이와 홍성기는 지난 2012년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com