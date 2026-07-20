정호연이 왜 거기서 나와…월드컵 결승전 한가운데 우승 트로피 깜짝 공개

AFP=연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 정호연이 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 공식 행사에 참석하며 전 세계 축구 팬들의 이목을 끌었다.

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정호연은 19일(현지시간) 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움(뉴욕 뉴저지 스타디움)에서 열린 2026 북중미 월드컵 결승전을 앞두고 진행된 트로피 세리머니에 모습을 드러냈다.

이날 그는 스페인의 테니스 스타 카를로스 알카라스와 함께 FIFA 월드컵 우승 트로피가 담긴 루이비통 공식 트렁크를 들고 경기장에 입장했다. 두 사람은 직접 트렁크를 열어 트로피를 공개하며 결승전의 시작을 알렸다.

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이후 2010 남아공 월드컵 우승 주역인 안드레스 이니에스타와 1978 아르헨티나 월드컵 우승 멤버 마리오 켐페스가 차례로 트로피를 들어 올리며 상징적인 순간을 완성했다.

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정호연은 루이비통 글로벌 앰배서더 자격으로 이번 행사에 참여했다. 루이비통은 2010 남아공 월드컵부터 FIFA 우승 트로피를 보관하는 공식 트렁크를 제작해오고 있다.

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특히 한국 배우가 월드컵 결승전 공식 트로피 세리머니에 참석한 것은 정호연이 처음이다. 그는 깊게 파인 네크라인의 핑크 드레스를 착용하고 단정하게 올림머리를 연출해 세련된 스타일링으로도 눈길을 모았다.

이번 결승전은 스포츠를 넘어 세계적인 문화 행사로도 주목받았다. 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯한 각국 주요 인사와 배우 톰 크루즈, 맷 데이먼 등 글로벌 스타들이 경기장을 찾았으며, 하프타임과 폐막 공연에는 방탄소년단(BTS), 마돈나 등 세계적인 아티스트들이 참여해 축제 분위기를 더했다.

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또한 톰 크루즈는 트로피 공개 행사에서 "48개국이 국경을 건너고, 문화를 건너 이 경기가 전 세계의 것임을 보여줬다"며 축구가 가진 화합과 연결의 의미를 강조하는 메시지를 전했다.

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한편 2011년 모델로 데뷔한 정호연은 글로벌 패션계에서 활약한 데 이어 2021년 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'을 통해 배우로서도 세계적인 인지도를 얻었다. 현재는 영화 '호프'로 관객들과 만나고 있다.

tokkig@sportschosun.com