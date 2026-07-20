'돌싱' 심규덕, 재혼 앞두고 ♥이아영 무시+막말 "애새X도 아니고..내가 돈 더 많이 벌어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '돌싱글즈' 출신 심규덕이 여자 친구 이아영을 무시하는 듯한 발언으로 갈등을 빚었다.

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20일 JTBC '연애전쟁'은 '"한 달에 얼마나 버니?" 서장훈 분노 유발한 '시급무새' 변호사 남자 친구'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

영상에는 재혼을 앞둔 '돌싱글즈' 출신 심규덕과 이아영 커플의 갈등이 담겼다. S대 출신 변호사인 심규덕은 현재 이아영의 몫까지 두 사람의 생활비를 책임지고 있는 상황. 심규덕의 권유로 직장을 그만둔 이아영은 "생활비 주면서 일 쉬라고 한 이유가 뭐냐"고 물었다. 이에 심규덕은 "열심히 일하고 와서 집에서 쉬고 싶은데 나한테 (직장에서) 그날 있었던 일을 이야기하지 않냐"고 답했다.

이아영은 자신을 생각해서 일을 그만두라고 한 것이 아니라는 생각에 서운함을 감추지 못했다. 그는 "'너가 힘들어 보여서 쉬라고 했어'가 아니라 내가 징징거리는 걸 들어주면 그 시간에 일을 못 하니까라는 거냐"고 토로했다.

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이아영은 제작진과의 인터뷰에서 심규덕의 이른바 '시급 계산법'에 대한 불만을 드러냈다. 그는 "'내가 1시간 일하면 얼마를 번다', '이거를 할 바에는 이걸 1시간 하는 게 낫다'고 이야기한다"고 말했다.

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심규덕은 "(변호사 직업상) 상담이 잡히고 고객이 부르면 다 돈으로 계산되는 직업을 하고 있다"며 "(이아영의 직장 푸념을) 듣는 시간만 빼도 그만큼 내가 돈을 벌 수 있다"고 주장했다. 그러면서 "'내가 그것보다는 많이 버니까 힘들면 그만두고 집에서 쉬어라'라고 하는 거다"라고 설명했다.

하지만 이아영은 심규덕의 태도에 분노했다. 그는 "'이 새X 뭐지?'라는 생각이 든다. 여자 친구가 힘들고 억울하니까 직장을 벗어나라고 하는 건 괜찮다. 그런데 '너 징징거리는 거 듣기 싫으니까 그 시간에 내가 일하는 게 더 이득이니까 일 때려치워'라고 하는 계산법은 '나르시시스트인가'라는 생각밖에 안 든다"고 털어놨다.

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이아영은 심규덕에게 "'찡찡거리는 거 못 들어주겠으니까 쉬어'라고 말하는 건 덜 감동이다"라며 애써 좋게 말했다.

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그러나 심규덕은 한숨을 쉬더니 "애새X도 아니고 무슨 말이 안 통하냐. 말하면 내 말을 이해하고 싸워야지 꼬투리를 잡냐"며 언성을 높였다. 이어 "내가 시급이 더 높은 사람이니까 결국 내가 돈을 더 많이 버니까 이득이라고 생각해야 넘어가지 않겠냐"며 "내가 그만두면 손실이 500만 원이 생기는데 그만두지 말라고 하는 게 나은 거 아니냐. 너 그냥 다시 취업해라"라며 쏘아붙였다.

이아영은 "나도 프리랜서 때 그래본 적이 있어서 이해는 된다"고 말했지만, 심규덕은 "네가 프리랜서로 일해서 그 돈으로 누굴 먹여 살렸냐"며 무시했다.

이를 지켜보던 서장훈은 심아영에게 "결혼해서 편해지면 이거보다 더 심한 이야기를 들을 수도 있다"고 경고했다. 또 심규덕에게는 "최악의 멘트를 밥 먹듯이 한다"며 정색했다. 이어 "농담 반 진담 반으로 너 도대체 한 달에 얼마나 버냐. 도대체 돈이 얼마나 있길래 까부냐. 얼마나 버는지 되게 궁금하다. 되지도 않는 거 하면서 뭘 자꾸 돈 있다고 그러냐"고 분노했다.