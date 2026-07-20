'부산행' 어느덧 10주년..4K 리마스터링 버전으로 전 세계 재개봉 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 좀비 영화 '부산행'(연상호 감독, 영화사 레드피터 제작)이 개봉 10주년을 맞아 대규모 재개봉을 한다.

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지난 2016년 7월 20일 국내 개봉한 '부산행'은 한국 좀비 소재 영화 최초로 천만 관객을 돌파하며 연상호 감독만의 독보적인 '연니버스(연상호 유니버스)' 세계관을 연 작품이다. 칸국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문 초청은 물론 기예르모 델 토로, 에드가 라이트 감독, 소설가 스티븐 킹 등 할리우드 거장들의 호평을 받으며 신드롬을 일으킨 바 있다.

이처럼 K-무비의 새로운 이정표를 세운 '부산행'은 10년이 지난 현재까지도 전 세계 영화 팬들의 꾸준한 지지를 받고 있다.

이번 글로벌 재개봉은 10주년을 기념해 4K 리마스터링 버전으로 진행된다. 한층 선명해진 화질과 압도적인 사운드를 통해 관객들에게 배가된 스릴과 완벽한 몰입감을 선사할 예정이다. 필리핀 8월 5일, 북미 8월 14일, 일본 8월 21일, 이탈리아 9월 2일 재개봉을 확정했으며, 스페인을 비롯해 아르헨티나·볼리비아·칠레·에콰도르·페루·베네수엘라·멕시코가 순차적으로 개봉 일정을 조율 중이다.

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특히 북미에서는 2016년 개봉 당시 리미티드 개봉에 그쳤던 데 반해 이번에는 대규모로 500개 관 이상의 스크린에서 관객들을 만난다. 이는 당시 대비 10배 이상 커진 와이드 개봉으로 북미 관객들이 4K 리마스터링 된 작품을 온전히 즐길 수 있는 특별한 스크린 경험을 제공할 것으로 기대를 모은다.

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여기에 A24, 넷플릭스, 디즈니 등 글로벌 스튜디오들과 협업해 온 아티스트 올리버 바렛(Oliver Barrett)이 이번 재개봉을 위한 특별 신규 포스터를 디자인해 현지의 높은 관심을 이끌었다.

온라인상에서도 "드디어 극장에서 제대로 볼 수 있게 됐다" "이 영화를 스크린으로 경험할 기회를 기다려왔다"라는 팬들의 긍정적인 반응이 이어지고 있다.

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이번 '부산행'의 글로벌 재개봉은 웰메이드 콘텐츠가 시간이 흘러도 지속적으로 글로벌 무대에서 부가가치를 창출할 수 있음을 보여주며, NEW의 IP 확장성을 다시 한번 확인했다.

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이정하 콘텐츠판다 대표는 "2016년 북미 리미티드 개봉 이후 10년 만의 본격적인 와이드 극장 상영이라는 점에서 더욱 뜻깊다"라며 "K-좀비 장르를 전 세계에 알린 한국 영화인 만큼 글로벌 관객들에게 새로운 쾌감을 선사할 수 있기를 기대한다"라고 전했다.

'부산행'은 정체불명의 바이러스가 전국으로 확산되고 대한민국 긴급재난경보령이 선포된 가운데, 서울역을 출발한 부산행 열차에 몸을 실은 사람들의 생존을 건 치열한 사투를 그린 작품. 공유, 정유미, 마동석, 최우식, 안소희, 김의성, 김수안 등이 가세했고 애니메이션 '돼지의 왕' '사이비'로 개성 강한 연출력을 보여준 연상호 감독의 첫 번째 실사영화, 상업영화 데뷔작이다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com