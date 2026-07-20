진태현, '이숙캠' 떠난 뒤 의미심장 심경..“계산하지 말고 손해 보며 살자”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 진태현이 JTBC 예능 프로그램 '이혼숙려캠프'를 떠난 뒤 SNS를 통해 가족에 대한 생각을 전하며 근황을 공개했다.

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진태현은 20일 개인 계정에 아내 박시은과 함께 찍은 사진을 올리고 강원도 횡계에서 시간을 보내고 있다고 밝혔다.

그는 "저는 아내와 늘 여름이면 오는 횡계에 와 있다. 올해는 짧게 한두 번 더 내려올 듯하다"며 "이번 주 내내 횡계 대관령에서 열심히 달리고 머리도 식히고, 우리 마라토너 딸 지혜 훈련하는 것도 들여다보려고 한다"고 전했다.

이어 가족의 의미를 되새기는 글도 덧붙였다. 진태현은 "가족이 있다는 것. 또 누군가에게 가족이 되어주는 것. 참 감사한 일이다"라며 "가짜로 내 입맛에 맞는 관계가 아닌 서로를 위해 내어줄 수 있는 관계가 정말 아름다운 거 같다"고 적었다.

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마지막으로 "우리 모두 계산하지 말고 약간은 손해 보면서 손해라 생각 말고 사랑하며 삽시다. 모두 장마 조심하시고 건강하세요 화이팅"이라고 글을 마무리했다.

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진태현의 이번 글은 최근 '이혼숙려캠프' 하차 이후 여러 이야기가 나온 상황과 맞물리며 관심을 모으고 있다.

그는 지난 16일 방송을 끝으로 약 2년간 함께했던 JTBC '이혼숙려캠프'에서 하차했다. 당시 방송에서는 진태현의 별도 작별 인사 없이 "22기가 오기까지 2년 동안 함께해주신 진태현 조사관님께 감사드립니다"라는 자막만 등장해 아쉬움을 남겼다.

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이후 제작진이 감사패를 직접 전달하지 않고 매니저를 통해 전했다는 사실이 알려지면서 하차 과정을 둘러싼 여러 반응도 이어졌다. 진태현의 빈자리는 배우 이동건이 채울 예정이다.

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한편 1981년생인 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했다. 두 사람은 공개 입양을 통해 가족의 인연을 이어왔으며, 현재 세 딸과 함께 생활하고 있다. 또한 올해 초에는 2세 계획을 중단하기로 했다는 소식을 전한 바 있다.

tokkig@sportschosun.com