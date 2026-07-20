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유이, 목욕탕서 쏟아지는 시선에 난감 "엉덩이부터 다가와..위아래 훑어봐"

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유이, 목욕탕서 쏟아지는 시선에 난감 "엉덩이부터 다가와..위아래 훑어봐"

[스포츠조선 조윤선 기자] 애프터스쿨 출신 배우 유이가 목욕탕에서 겪은 유명인만의 웃픈 고충을 털어놨다.

20일 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 '유명인들 대공감. 유이 & 맛자매 목욕탕 공감 토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 박세리는 "목욕탕을 좋아해서 가는데 제일 민망한 건 목욕탕에서는 다들 알몸으로 있는데 와서 아는 척한다. 거기까진 좋다"며 "그런데 '사진 찍어야 되는데'라고 하면서 시선이 좀 그렇다. 그게 너무 불편해서 한동안 안 갔다"고 털어놨다.

유이, 목욕탕서 쏟아지는 시선에 난감 "엉덩이부터 다가와..위아래 훑어봐"

유이는 박세리의 말에 폭풍 공감하며 "목욕탕에 앉아 있으면 엉덩이부터 나한테 다가온다. 아무리 다른 곳을 봐도 느껴진다"며 "고개를 돌리면서 '나 누군지 알아'라고 할 때면 '감사하다'고 인사한다"고 말했다. 이어 "그러면 '아는데 모르는 척해주는 거야'라고 하신다. 그러면서 위아래를 본다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이영자는 "우리는 쑥 들어온다. 친구인 줄 안다. '영자네, 몇 살이야'라고 한다. 그런데 다 나보다 동생이다. '너보다 두 살 위야'라고 하면 '언니'라고 한다"고 말했다.

그러면서 "그래서 '이런 곳에서는 모르는 척해라. 뚫어지게 보다가 언니 몸매 그림도 그리겠다'라고 말하곤 한다"고 덧붙여 폭소를 안겼다.

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