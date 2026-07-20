'윤수영♥' 김지영, 엄마 됐다..오늘(20일) 득녀 "곱슬머리 너무 귀여워"

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[스포츠조선 김소희 기자]'하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 첫딸을 품에 안았다.

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김지영은 20일 자신의 SNS를 통해 "곱슬머리가 너무 귀엽다. 오전에 포비 잘 낳았어요. 정말 모두의 응원 덕분이에요. 그럼 저는 일단 도치맘이 되러... 총총"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개하며 득녀 소식을 직접 알렸다.

공개된 사진에는 이날 오전 11시 31분 세상에 나온 신생아의 모습이 담겼다. 엄마를 꼭 닮은 듯 풍성한 곱슬머리가 눈길을 끄는 가운데, 건강하게 태어난 아이의 사랑스러운 자태가 미소를 자아낸다.

앞서 김지영은 전날인 19일 유튜브를 통해 "최소 두 달 동안 '포비'가 태어나고 함께 적응하는 시간을 가져보면 어떨까 한다"며 "포비와 온전히 교감하고 집중하는 시간을 가져보고 싶다"고 밝힌 바 있다. 당시 그는 출산과 육아에 집중하기 위해 잠시 활동을 쉬어가겠다고 전하며 많은 응원을 받았다.

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한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 당초 4월 결혼을 계획했지만 임신 소식을 전하며 예식을 앞당겼고, 결혼과 임신 소식을 함께 알려 많은 축하를 받았다. 이후 건강하게 첫딸을 출산하며 새로운 가족의 시작을 알렸다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com