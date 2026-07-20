'47세 임신' 한다감 “임산부는 뚱뚱할 거란 편견 버려달라” 27주차 4kg도 안늘어

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 한다감이 임신 27주 차에도 변함없는 슬림한 몸매를 공개하며 시선을 사로잡았다.

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한다감은 20일 개인 계정에 "비 오는 날 휴식"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 한다감은 롱드레스를 입은 채 집에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 의자에 앉아 휴식을 취하거나 유리컵을 손에 든 모습으로 편안한 분위기를 연출했다. 특히 임신 중이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 날씬한 몸매가 눈길을 끌었다.

앞서 한다감은 최근 자신의 몸 상태를 공개하며 체중 증가가 크지 않았다고 밝힌 바 있다. 그는 "이제 (임신) 27주차에 들어섰는데 몸무게가 4kg도 안 쪘다"고 전하며 현재 체중도 함께 공개했다.

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체중 관리 비결에 대해서는 "꾸준히 철저하게 관리한 덕분"이라고 설명했다. 이어 "그렇다고 제가 음식을 안 먹는 건 아니다. 매 끼니 때마다 아주 잘 챙겨 먹고 있다. 일주일에 한 번씩 치팅데이도 있다"고 덧붙였다.

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또 "임산부들은 당연히 체중이 늘어나는 게 당연하지만 살 안 찌고 예쁘게 임산부가 될 수 있다"며 "제가 보니 임산부는 하체 부종도 심하고 부기와의 싸움이다. 전 요즘 부기도 빼주고 갈증도 해소해 주고 몸도 순환시켜주는 요 음료로 시원하게 보내고 있다"고 전했다.

마지막으로 "임산부는 뚱뚱할 수밖에 없다는 편견은 버려달라"며 자신의 생각을 밝혔다.

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한편 한다감은 2020년 사업가와 결혼했으며, 최근 결혼 6년 만에 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다. 1980년생인 그는 47세에 임신에 성공하며 화제를 모았고, 올가을 출산을 앞두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com