하현상, 올여름 주요 페스티벌 잇달아 출격…밴드 라이브로 압도

사진제공=웨이크원

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[스포츠조선 정빛 기자] 싱어송라이터 하현상이 올여름 국내 주요 음악 페스티벌 무대에 연이어 오르며 관객들과 만났다.

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하현상은 올해 '2026 러브썸(LOVESOME) - 조선 미술관', '뷰티풀 민트 라이프 2026(Beautiful Mint Life 2026)', '2026 위버스 콘 페스티벌(2026 Weverse Con Festival)', 지난 18일 열린 '사운드베리 페스타 26(SOUNDBERRY FESTA '26)'까지 국내 주요 페스티벌 무대에 잇달아 출연했다.

공연에서는 정규 2집 '뉴 보트(New Boat)' 타이틀곡 '오디세이(Odyssey)'를 비롯해 '플레이백(Playback)', '노 웨이웨이(No wayway)', '타이니 댄스(Tiny dance)', '라디오 라디오(RADIO RADIO)', '플러스 플러스 플러스(+++)' 등을 선보였다. 장르를 넘나드는 보컬과 밴드 사운드를 앞세워 다양한 무대를 완성했다.

또 '등대', '불꽃놀이', '소년의 방' 등 대표곡을 포함한 세트리스트를 구성해 공연을 이어갔다. 감성적인 곡과 에너지가 돋보이는 밴드 라이브를 오가며 폭넓은 음악적 색깔을 보여줬다.

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특히 '오디세이'와 '소년의 방' 무대에서는 관객들과 호흡하며 현장 분위기를 끌어올렸다. 관객들의 떼창이 이어지는 가운데 안정적인 라이브와 무대 매너로 공연을 마무리했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com