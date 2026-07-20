양상국, 스포츠 아나운서에 적극 플러팅 "손 잡아드려요?" ('조선의')

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[스포츠조선 이우주 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 '육캔두잇' 멤버들과 경주에서 결혼을 향한 첫걸음을 내디딘 양상국이 첫 만남부터 적극적인 플러팅으로 호감 공세에 나선다.

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오는 20일(월) 밤 10시 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 첫 대면부터 양상국의 눈길을 사로잡은 한 여성이 "지금 너무 떨린다"며 첫 매칭을 앞둔 설렘을 드러낸다. 그러자 양상국은 "뭐 어떻게, 손이라도 잡아드려요?"라며 첫 만남부터 거침없는 플러팅을 선보여 분위기를 달궜다.

여성은 "준비한 게 있다. '이번 경기 MVP 선수 만나보겠습니다' 이게 제가 일하면서 가장 많이 했던 말이다. 아직 제 인생에서 사랑의 MVP를 만나지 못했다"며 자신만의 특별한 자기소개를 선보였다. 이어 2019년 MBC스포츠 플러스에 아나운서로 입사해 스포츠 중계를 맡아왔다고 스포츠와 특별한 관계가 있는 이력을 소개하자, 개그맨 겸 실력파 카레이서인 양상국은 함박웃음을 지으며 '극호감'을 드러냈다.

그리고 여성은 "저는 인생에 어떤 시련과 고난이 와도 함께라면 웃을 수 있는 그런 사람을 만나고 싶다"고 자신이 꿈꾸는 사랑에 대한 진솔한 이상형을 공개했다. 이후 제작진과의 인터뷰에서 양상국은 "처음에 ○○○님이 눈에 들어왔다. 단아한 느낌이 있다"며 수줍게 속마음을 털어놓아 설렘을 더했다.

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첫 자기소개부터 적극적인 플러팅을 선보인 '김해 왕세자' 양상국이 한눈에 반한, 단아한 매력의 스포츠 아나운서 경력 인연女는 누구일지, 그 정체는 7월 20일(월) 오후 10시 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 공개된다. (사진 제공 = TV CHOSUN '조선의 사랑꾼')

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wjlee@sportschosun.com