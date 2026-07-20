마마무, 마카오 공연 성황…글로벌서도 '믿듣맘무'

사진제공=알비더블유(RBW)

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 마마무(MAMAMOO)가 마카오 공연을 성황리에 마치며 월드투어를 이어가고 있다.

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마마무는 지난 18~19일 양일간 마카오 더 런더너 아레나(The Londoner Arena)에서 월드투어 '마마무 2026 월드 투어 [포워드](MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD]) 인 마카오(in MACAU)'를 개최했다.

'포워드(4WARD)'는 네 멤버를 상징하는 숫자 '4'와 '포워드(FORWARD)'를 결합한 타이틀로, 다시 하나가 된 마마무의 새로운 시작을 담은 월드투어다. 마카오 공연은 당초 1회 공연으로 예정됐지만 티켓 오픈 당일 전석 매진되며 추가 공연이 확정됐고, 추가 회차 역시 전석 매진됐다.

마마무는 데뷔곡 '미스터 애매모호(Mr.애매모호)'를 시작으로 '우린 결국 다시 만날 운명이었지(Destiny)', '너나 해(Egotistic)', '피아노 맨(Piano Man)', '데칼코마니(Decalcomanie)', '별이 빛나는 밤' 등 대표곡을 선보였다.

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이어 '1cm의 자존심', '아재개그(Narr. 김대희, 김준호)', '쟤가 걔야(Waggy)', '뉴욕(NEW YORK)', '프리킨 슈즈(Freakin Shoes)', '배턴 터치(Baton Touch)'를 메들리로 구성해 다양한 무대를 펼쳤다.

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솔로 무대도 이어졌다. 화사는 '소 큐트(So Cute)', 휘인은 '더 심포니 오브 Fxxk보이스(The Symphony of Fxxkboys)', 문별은 '헤르츠(Hertz)', 솔라는 '블루스(Blues)'를 선보였다. 이어 스페셜 싱글 타이틀곡 '포 플라워스(4 Flowers)'를 포함한 앙코르 무대로 공연을 마무리했다.

마마무는 오는 31일 싱가포르를 시작으로 마닐라, 뉴욕, 시카고, 포트워스, 시더파크, 로스앤젤레스, 산호세, 켄트, 자카르타, 멜버른, 시드니, 홍콩, 쿠알라룸푸르에서 월드투어를 이어간다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com