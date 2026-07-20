얼마나 흥행할지 감도 안 오는 '오디세이', 69개국 흥행 1위 출발

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 북미에서 폭발적인 반응을 얻고 있다.

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'오디세이'가 북미 박스오피스 1위를 비롯해 영국, 프랑스, 이탈리아, 독일, 호주, 인도 등 전 세계 69개국 박스오피스 정상에 오르며 압도적인 흥행 저력을 과시하고 있다.

특히 박스오피스 모조에 따르면 '오디세이'는 글로벌 오프닝 흥행 수익 2억 6406만달러(약 3908억원)를 기록하며 놀라운 출발을 알렸다. 이는 크리스토퍼 놀란 감독 연출작 가운데 역대 최고 글로벌 오프닝 기록으로, 기존 최고 기록이었던 '다크 나이트 라이즈'를 뛰어넘은 것은 물론 '오펜하이머' '테넷' '덩케르크' '인터스텔라' 등 대표작들의 성적까지 모두 경신한 것으로 더욱 특별한 의미를 더한다.

이 같은 흥행과 함께 해외 유수 매체들의 호평도 이어지고 있다. "할리우드가 더 이상 이런 영화를 만들지 않는다고 말할 수 없다. 애초에 누구도 이런 영화를 만든 적이 없으니까"(THE WRAP), "폭풍처럼 몰아치는 압도적 영화 경험! 멀미약을 준비해라!"(Time Out), "몰입감이 너무 뛰어나서 마치 우리가 배를 타고 여정을 함께하는 것 같은 기분이 든다"(BBC), "IMAX 스크린을 압도하는 거대한 스펙타클"(The Hollywood Reporter), "트로이의 열기가 생생하게 느껴지는 압도적 몰입감"(IndieWire) 등 극찬이 이어지고 있다.

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여기에 '오디세이'는 로튼토마토 신선도 95%, 팝콘 지수 97%를 기록하며 평단과 관객 모두를 사로잡으며 올해 최고 기대작의 면모를 드러내고 있다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 8월 5일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com