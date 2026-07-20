아이유, '이관개방증 악화'에 콘서트·정규 6집 연기 "하반기 망친것 같아 미안" (공식)[전문]

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 아이유가 건강 문제로 공연과 컴백 일정을 조정한다.

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소속사 EDAM엔터테인먼트는 20일 공식 입장을 통해 "당사와 아이유는 최근 귀 상태가 공연을 진행하기에는 무리가 있다고 판단했다"며 "건강을 최우선으로 고려해 신중한 논의 끝에 올해 9월 예정됐던 고양 스타디움 공연을 포함한 이후 공연 일정과 정규 6집 앨범 일정을 조정하기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 소속사는 "아티스트가 겪고 있는 증상은 일상생활에 큰 지장을 주는 상태는 아니다"라면서도 "팬 여러분께 최상의 컨디션으로 무대를 선보이기 위해 내린 결정"이라고 설명했다.

또 "당사는 아티스트의 건강 회복을 위해 최선을 다해 지원할 예정이며, 아이유가 건강한 모습으로 팬 여러분을 만날 수 있도록 모든 노력을 기울이겠다"고 전했다.

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그러면서 "아이유의 앨범 및 공연 일정과 관련한 소식은 추후 공식 보도자료를 통해 안내드리겠다"며 "팬 여러분의 너른 양해와 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.

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아이유 역시 이날 팬 플랫폼 베리즈를 통해 "고질적이던 이관개방증 증세가 악화되고 있다"며 "근 몇년간 컨디션 생각을 안 하고 일 욕심에 조금 무리를 했나 싶다. 최근들어서는 며칠 내내 밤낮으로 증상이 이어지고, 노래를 할 때 제 컨디션을 찾기가 어려워지는 일이 반복되고 있다"고 자신의 건강 상태를 설명했다.

이어 "몇 년간 이 병과 같이 지내다 보니 일상생활에도 큰 지장은 없는데, 전문가 분들이 노래를 부르는 건 귀의 컨디션과 직결되는 일이고, 또 스튜디오 녹음과는 달리 활동 반경이 크고 땀을 많이 흘리는 콘서트를 진행하는 것은 당분간 무리일 것 같다고 하셨다"고 전했다. 그러면서 "콘서트 약속을 지키기 어려울 것 같아 너무 마음이 무겁고 미안하다. 우리 모두의 하반기를 망친 것 같아 미안하다"며 마음을 전했다.

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[다음은 아이유 소속사 측 입장 전문]

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안녕하세요. EDAM엔터테인먼트입니다.

아이유에게 언제나 변함없는 사랑과 응원을 보내주시는 유애나를 비롯한 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

당사와 아이유는 최근 귀 상태가 공연을 진행하기에는 무리가 있다고 판단했습니다. 이에 건강을 최우선으로 고려하여 신중한 논의 끝에 올해 9월 예정되었던 고양 스타디움 공연을 포함한 이후 공연 일정과 정규 6집 앨범 일정을 조정하기로 결정했습니다.

다만 아티스트가 겪고 있는 증상은 일상생활에 큰 지장을 주는 상태는 아니며, 팬 여러분께 최상의 컨디션으로 무대를 선보이기 위해 내린 결정임을 말씀드립니다.

당사는 아티스트의 건강 회복을 위해 최선을 다해 지원할 예정이며, 아이유가 건강한 모습으로 팬 여러분을 만날 수 있도록 모든 노력을 기울이겠습니다.

아이유의 앨범 및 공연 일정과 관련한 소식은 추후 공식 보도자료를 통해 안내드리겠습니다.

팬 여러분의 너른 양해와 따뜻한 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

jyn2011@sportschosun.com