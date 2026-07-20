GD 한정판 운동화, 얼마나 오르길래…고준희 "태그도 안 떼고 신는다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고준희가 지드래곤(GD)과 미국의 한 스포츠 용품 제조사가 콜라보한 한정판 운동화를 자랑했다.

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20일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 "4억짜리 소파 실화…? 하이엔드 가구 투어"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 고준희는 초고가 하이엔드 가구 투어에 나선 가운데 의상 콘셉트를 묻는 말에 "오늘 보는 고가 가구들에 지고 싶지 않다"라며 자신감 넘치는 모습을 보였다.

그러나 매장에 들어선 고준희는 "들어오자마자 어깨가 약간 움츠러든다"라고 해 웃음을 자아냈다.

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제작진은 "오늘 최고 비싸게 하고 오신 것 같다. 맨날 티셔츠에 그냥 청바지 입고 오지 않냐"라고 하자, 고준희는 "최고 비싼 건 아니다. 금도 하고 왔다"라며 너스레를 떨었다.

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이때 고준희는 착용한 운동화를 자랑하며 "GD가 콜라보한 신발이다"라며 "지지 않으려고 신고 왔다"라고 해 웃음을 안겼다. 이어 "나중에 중고 거래하려고 태그도 아직 안 떼고 그냥 신는다"라면서 "GD가 한 건데 얼마나 오를지 모르는데"라면서 기대에 가득 찬 표정을 지어 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com