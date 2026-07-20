임수향, 번아웃에 스포츠카 처분 "작은 집으로 이사, 삶 정리하는 시기" ('남겨서')

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[스포츠조선 이우주 기자] '남겨서 뭐하게' 임수향이 번아웃을 극복했던 과정을 털어놨다.

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20일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 임수향, 유이가 출연했다.

유이가 초대한 친구는 배우 임수향. 임수향을 초대한 이유에 대해 유이는 "제 친동생 같은 친구인데 요즘 부쩍 힘들어하고 번아웃이 온 거 같아서 힘내라고 밥 한 끼 먹이고 싶었다"고 밝혔다.

박세리는 "연기하다 보면 키스신이 있지 않냐"고 언급했고 이영자는 "수향이는 키스 여왕이다. 키스 잘하는 배우로 유명하지 않냐"고 말해 임수향을 놀라게 했다.

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임수향은 첫 키스신에 대해 "'신기생뎐'이었다. 그때 다양한 상상 키스도 하고 수중 키스도 했다"며 감독님마다 스타일이 다른데 그 회차에서 가장 중요한 신이지 않냐. 둘이 키스하는 순간을 향해 달려간다. 그걸 공들여 찍는데 예쁘게 나오려면 생각하시는 것처럼 그냥 키스만 하는 게 아니라 각도를 예쁘게 맞추는 거에 초점을 둔다"고 밝혔다.

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유이는 첫 키스신에 대해 "'미남이시네요'라는 드라마에서 장근석 선배님이 박신혜 선배님을 속이기 위해 키스하는 척하면서 입은 안 대는 장면이다. 상상용으로는 키스를 했다"고 밝혔다.

키스신 노하우에 대해 임수향은 "할 듯 말 듯한 텐션을 좋아한다. 키스를 하고 떨어졌을 때의 숨소리, 입술이 닿을랑 말랑할 때의 텐션"이라 밝혀 이영자를 덩달아 설레게 했다.

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임수향은 최근 작은 집으로 옮기고 차도 작은 차로 바꿨다고. 임수향은 "그때 정리하는 삶을 살고자 미니멀리즘을 추구했다"며 "원래 타고 다니던 차가 스포츠카였는데 슈퍼카로 점점 소문이 커졌다. 나중에 점점 과해지면서 유튜브에서 '이 차 왜 샀냐'는 질문에 '허세죠'라고 장난으로 얘기했는데 기사가 '허세로 슈퍼카 샀다'고 났다"고 털어놨다.

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임수향은 "집도 줄이고 미니멀리즘을 추구하게 됐다. 제가 60평대 집에 있다가 지금은 반 넘게 줄였다. '나한테 필요한가?' 싶은 마음이 있었다"며 "제 인생에서 번아웃이 왔던 시기가 있었다. 시상식 끝나고 1월 1일이 됐다. 원래 연극 연습하는 걸 원래 되게 좋아했는데 정말 아무것도 하기 싫더라. 극장도 가기 싫고 연습도 하기 싫었다"고 고백했다.

임수향은 "내가 원하는 건 뭐지? 나는 어떤 사람이 되고 싶고 어떤 배우가 되고 싶고 어떻게 길을 가고 싶은 건지 고민하는 시기가 있었다. 내가 예전보다 도전하지 않는다는 생각을 했다. 그때 안 하던 일들을 도전하기 시작했다. 러닝도 시작하고 이것저것 도전해보면서 제 삶을 바꾸기 시작했다"며 "'많은 것들이 다 나한테 필요할까?' 라는 생각이 들고 조금 간결하게 살아보면 어떨까 깨달았다. 그런 도전들이 내 생각을 전환하고 바뀌게 하고 성정하게 하는 계기가 됐다"고 극복 과정을 밝혔다.

임수향은 "뒤돌아보니까 쉼이 필요한 순간이 아니었나 싶다. 말만 하고 못했던 걸 하나씩 도전해간 재미가 있다. 지금은 너무 행복하다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com