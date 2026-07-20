"아내 사망 증명하라고"…''배그부부' 남편, 아내 휴대전화 명의 변경하다 오열('오은영 리포트')

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[스포츠조선 정안지 기자] '배그 부부' 남편이 아내를 떠나보낸 뒤 두 아들과 살아가는 일상을 공개하며 먹먹함을 안겼다.

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20일 방송된 MBC '오은영 리포트-다시, 사랑 그 후'에서는 아내를 떠나보낸 뒤 두 아이와 홀로 일상을 이어가고 있는 '배그 부부' 남편의 근황이 공개됐다.

앞서 지난 5월 방송에서 남편은 위암 말기 판정을 받고 투병 중이던 아내를 대신해 육아와 집안일을 도맡는 모습으로 많은 시청자들의 응원을 받았다. 그러나 아내는 병세가 급격히 악화했고, 지난 4월 24일 끝내 가족들의 곁을 떠났다.

그러나 남편은 슬퍼할 틈도 잠시뿐, 아이들은 "지금 보고 싶다"라면서 여전히 엄마를 기다렸다. 남편은 "두 아이를 위해서라도 단단한 아빠, 무너지지 않는 아빠"라면서 "걱정말고 하늘에서 우리 잘 지켜봐 달라"라며 아내를 향한 애틋한 마음을 전했다.

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특히 남편은 아내와의 마지막 순간을 떠올리며 끝내 눈물을 흘렸다. 그는 "그날따라 유난히 빨리 집에 가라고 하더라. 괜찮으니까 얼른 집에 가보라고. 누가 봐도 안 괜찮아 보였는데"라면서 "가기 싫었지만 집에 아이들이 있는데 어떻게 하냐. 그렇게 집에 온 다음 날 조용히 떠났더라"라고 말해 안타까움을 자아냈다.

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이후 현재 두 아이와 홀로 일상을 이어가고 있는 남편의 근황이 공개됐다. 그는 "아빠로서 지낸 것 같다. 아이들이랑 같이 있을 때가 그나마 멈췄던 내 시간이 흐르는 것 같다"라고 전했다.

남편은 두 아들 등원 후 홀로 남은 집에서 사진첩을 가득 채운 아내와의 추억을 보여 눈물을 흘렸다.

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남편은 "아이들 앞에서는 안 울다 보니까 자연스럽게 혼자 있을 때 슬픔이 밀려오면 그걸 받아들이고 운다"라면서 "아이들 앞에서는 아빠니까 웃고 밝고, 긍정적으로 좋은 영향을 줘야 하는 아빠니까. 이 시간에 슬픔을 소비해야 아이들을 다시 봤을 때 눈물 흘리지 않고 내 역할을 수행할 수 있을 것 같다"라고 말해 먹먹함을 더했다.

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떠난 아내의 정리도 남겨진 남편의 몫이었다. 휴대전화에 남은 아내의 흔적만큼은 지켜주고 싶었던 남편이었지만, 명의를 변경하려면 아내의 사망을 증명해야 한다는 통신사의 안내에 또 한 번 무너졌다.

남편은 "나는 아직 인정을 못 하겠는데 세상이 아내가 떠났다는 걸 계속 각인시켜 주더라"면서 "아내 명의로 된 휴대전화마저도 세상에서 없어진다고 한다. 아내 번호가 세상에서 잊혀지는 게 싫어서 명의도 나로 바꾸고 해야 하는데 아내가 사망했다는 걸 증명해야 한다고 하니까. 잊고 싶어도, 기억하기 싫어도 해야 할 건 해야 하니까"라고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com