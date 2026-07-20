미자母 전성애, 욕실서 쓰러져 119 출동 "많이 울고 놀랐던 밤"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 미자가 어머니이자 배우 전성애의 사고 소식을 전하며 놀란 가슴을 쓸어내렸다.

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미자는 20일 자신의 SNS를 통해 "모두 욕실 조심하셔요"라며 어머니가 욕실에서 미끄러져 크게 다쳤던 상황을 털어놨다.

그는 "어제 새벽 저희 집에 119 오고 난리가 났었어요"라며 "이제야 웃으며 얘기할 수 있지만 어머니가 머리 감다가 뒤로 미끄러져 세면대에 머리를 꽝, 화장실 바닥에 쓰러져서 못 일어났다"고 당시를 전했다.

이어 "다행히 CT 결과 머릿속은 괜찮다고 하는데 주먹만 한 혹이 생겼다"며 "많이 울고 많이 놀랐던 밤이었다. 엄마한테 잘못한 일들만 주마등처럼 스쳐 지나갔다"고 심경을 고백했다.

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미자는 "119분들, 응급실 선생님들 정말 너무 감사했어요. 전여사님 건강하세요"라며 신속하게 도움을 준 구급대원과 의료진에게 감사 인사를 전했다.

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또한 미자는 어머니가 119 구급차에 실려 나가는 모습과 응급실에서 CT 결과를 기다리는 모습 등을 공개해 안타까움을 자아냈다.

한편 미자는 배우 장광, 전성애 부부의 딸로, 2022년 코미디언 김태현과 결혼했다.

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jyn2011@sportschosun.com