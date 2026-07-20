"나 엄마 없으면 어떡해"…'배그부부' 투병 끝 사별, 봉안당 찾은 첫째 아들 오열 ('오은영 리포트')

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[스포츠조선 정안지 기자]'배그 부부' 남편이 아내를 떠나보낸 뒤 두 아들과 처음으로 봉안당을 찾은 가운데 첫째 아들은 "왜 하늘나라로 갔냐"라며 눈물을 쏟아 안타까움을 자아냈다.

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20일 방송된 MBC '오은영 리포트-다시, 사랑 그 후'에서는 아내를 떠나보낸 뒤 두 아이와 홀로 일상을 이어가고 있는 '배그 부부' 남편의 근황이 공개됐다.

앞서 지난 5월 방송에서 남편은 위암 말기 판정을 받고 투병 중이던 아내를 대신해 육아와 집안일을 도맡는 모습으로 많은 시청자들의 응원을 받았다. 그러나 아내는 병세가 급격히 악화했고, 지난 4월 24일 끝내 가족들의 곁을 떠났다.

그러나 남편은 슬퍼할 틈도 잠시뿐, 아이들은 "지금 보고 싶다"라면서 여전히 엄마를 기다렸다. 남편은 "두 아이를 위해서라도 단단한 아빠, 무너지지 않는 아빠"라면서 "걱정말고 하늘에서 우리 잘 지켜봐 달라"라며 아내를 향한 애틋한 마음을 전했다.

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이후 아내를 떠나보낸 뒤 두 아이와 홀로 일상을 이어가고 있는 남편의 근황이 공개됐다. 그는 "아빠로서 지낸 것 같다. 아이들이랑 같이 있을 때가 그나마 멈췄던 내 시간이 흐르는 것 같다"라고 전했다.

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남편은 첫째 아들에게 "옷 갈아입고 엄마 보러 갈 거다"라고 하자, 아들은 "오늘 엄마 보는 날 아니지 않나. 나도 엄마 보고 싶다"라고 했다. 하루에도 수십 번 엄마를 찾던 첫째. 남편은 "갑자기 엄마를 안 찾더라. 엄마 이야기를 해도 내가 그랬던 것처럼 회피하더라. 그게 좀 의문이다"라면서 "아직도 엄마가 병원에 있는 줄 안다"라고 했다.

잠시 후 남편은 아내가 떠난 지 한 달여 만에 두 아이와 함께 처음으로 아내가 잠든 봉안당을 찾았다. 엄마를 만나러 간다는 말에 병원에 가는 줄로만 알았던 첫째는 낯선 공간에 도착하자 "엄마 병원이냐", "빨리 병원에 가자. 병원 간다고 하지 않았냐. 엄마 병원 아니다"라며 눈물을 흘렸다.

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남편은 "마음은 아직도 불편하다. 미안하다. 나 때문인 것 같다. 아빠를 얼마나 원망할까"라면서 "아빠만 남았기 때문에. 혹여나 아이들이 왜 아빠만 살아남았냐고 할까 봐"라며 눈물을 흘렸다.

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작은 유리 너머 엄마의 사진을 마주한 첫째에게 남편은 "엄마가 많이 아팠지 않나. 이제 안 아프려고 하늘나라로 간 거다"라고 조심스럽게 설명했다. 이에 첫째는 "왜 하늘나라로 갔냐"라며 "나 엄마 없으면 어떡하냐. 나 엄마 보고 싶은데"라고 오열했다. 이에 남편은 "아빠랑 잘 살면 된다. 아빠가 엄마 빈자리 안 느껴지게 잘하겠다"라고 아들을 다독였다.

남편은 "가슴이 찢어지는 것 같더라. 또 다른 형태의 아픔을 아이에게 준 것 같았다"라고 털어놔 시청자들의 눈시울을 붉혔다.

anjee85@sportschosun.com