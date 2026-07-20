"인사 안 해 XX 싫어" 김희철, 인성 폭로 인정 "안 보인 건 핑계, 싸가지 없었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 슈퍼주니어 김희철이 브라이언이 폭로한 인성 논란을 인정했다.

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20일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에서는 '서로가 서로를 영원히 이해하지 못하는 슈퍼주니어'라는 제목의 영상이 게재, 슈퍼주니어 김희철과 이특이 게스트로 출연했다.

은혁과 동해는 브라이언이 폭로했던 김희철의 연습생 시절을 언급했다. 브라이언은 연습생이던 김희철에게 먼저 인사를 했지만 김희철이 인사를 안 하고 지나쳤다며 "연습생 때 희철이를 XX 싫어했다"고 폭로한 바 있다.

김희철은 "그때는 시력도 나쁘기도 했는데 사실 싸가지가 없었던 거 같다"며 "그래서 나는 우리 SM 직속 선배님들한테 연락을 많이 받았다. 그러면 안 된다더라"라고 쿨하게 자신의 잘못을 인정했다.

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이특은 "너 때문에 나 브라이언 형한테 불려갔다. 연습을 갔는데 형이 부르더니 '나한테 희철이가 인사를 안 했는데 어떻게 된 거냐. 그러지 말라'고 했다"고 밝혔고 김희철은 "그런 형들이 많았다"고 밝혔다.

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은혁 역시 "그래서 SM 예절수업이 생겼다. 연습생들만 다 같이 모여서 예절수업을 들었다"고 밝혀 김희철을 놀라게 했다.

김희철은 "그때 매니저 형들이 나한테 연락이 온다면서 말을 해야겠다고 했다. 그러면 형들 있는 데로 간다. 토니 형, 환희 형, 브라이언 형, 우혁이 형, 강타 형이 다 나를 혼냈다. 진짜 많이 혼나긴 했다"며 "형들 있는 데로 가서 '저 김희철인데요' 하고 앉는다. '제가 인사를 안 한다고 들었다. 솔직히 제가 연예인을 해본 것도 아니고 이런 개념을 모른다. 가르쳐달라. 저 한잔 마셔도 될까요?'라고 했다. 그걸 형들이 오히려 좋게 봤다. 전진 형이라도 그거 때문에 친해졌고 브라이언 형도 그래서 친해졌다"고 밝혔다.

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김희철은 "브라이언 형한테 대놓고 '제가 인사를 안 했다고 했는데 눈이 안 보이고 그런 건 핑계라 생각한다. 죄송하다. 가르쳐달라' 해서 브라이언 형도 '너 되게 색다르다' 해서 브라이언 형 집들이도 초대해줬다. 지금은 다 너무 친해졌다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com