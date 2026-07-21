[제5회 BSA] '첫인상'으로 예능판 접수했다…배우·셰프·가수까지 '반전 이력'

제5회 청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상 후보 김규원, 김선호, 변우석, 카더가든, 후덕죽(윗줄 왼쪽부터). 제5회 청룡시리즈어워즈 신인여자예능인상 후보 김시현, 김예원, 심자윤, 안주미, 최마니수(아랫줄 왼쪽부터). 사진=스포츠조선DB, 씨피엔터테인먼트, 초록뱀엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 예능은 첫인상이 오래 남는 장르다. 단 한 번의 리액션, 단 한 마디의 멘트, 한 장면의 진심이 새로운 스타를 만들기 때문이다. 제5회 청룡시리즈어워즈(BSA) 신인 남녀 예능인상 후보들도 '첫 등장'만으로 대중의 기억을 차지한 얼굴들이다.

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특히 지나온 발자취가 달랐기에 이들의 등장은 더욱 극적이다. 누군가는 카메라 앞의 배우였고, 누군가는 주방의 요리사였으며, 또 누군가는 우리 곁의 평범한 이웃이었다. 출발선은 저마다 달랐을지라도, 강렬한 첫인상으로 예능판에 존재감을 각인시켰다는 점만큼은 같았다.

날것 그대로의 매력으로 새로 얻은 '예능인의 명함'. 그 이름 앞에 '청룡'이라는 두 글자까지 새겨 넣을 주인공은 과연 누가 될까.

김규원, 김선호, 변우석, 카더가든, 후덕죽(왼쪽부터). 사진=스포츠조선DB, 씨피엔터테인먼트

비주얼에 반하고 예능감에 스며들다… '확신의 육각형' 신인 남자 예능인상 후보

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그야말로 화려함과 신선함의 극치다. 본업의 아우라를 과감히 내려놓고 '예능 캐'로 완벽 변신한 샛별부터, 예능판의 룰을 새로 쓴 뉴페이스까지. 김규원('SNL코리아8'), 김선호('봉주르빵집'), 변우석('유재석캠프'), 카더가든('모태솔로지만 연애는 하고 싶어'), 후덕죽('흑백요리사2')(가나다 순)이 인생에 단 한 번만 허락된다는 신인상에 도전한다.

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김규원은 'SNL코리아8'이 낳은 최고의 핫루키다. 지난 시즌까지는 주로 극의 재미를 더하는 감초였다면, 시즌8에 이르러서는 호스트들과 메인으로 호흡을 맞추는 고정 크루가 분명했다. '규카츠', '남자 이수지', '규루치기' 등 수많은 수식어만 봐도 그가 왜 최고의 신예인지 짐작할 수 있다. 특히 '스마일 클리닉'에서 피부과 직원들 간의 미묘한 기싸움을 하이퍼 리얼리즘으로 그려낸 코믹 연기는 압권이었다.

스크린과 브라운관을 넘나들던 '비주얼 남신'들의 예능 도전도 눈길을 끈다. 김선호와 변우석은 각각 '봉주르빵집'과 '유재석캠프'에서 화려한 외모보다 인간적인 매력으로 시청자들의 마음을 사로잡았다. 김선호는 특유의 넉살과 친화력으로 어르신들에게 먼저 다가서며 '국민 손주', '홀의 황태자'라는 애칭을 얻었다. 오죽하면 드라마 '갯마을 차차차'의 홍반장을 현실로 옮겨놓았다는 평가까지 나왔을까. 반면 변우석은 '선재 업고 튀어' 속 청량한 비주얼 뒤에 숨겨진 '반전 허당미'를 드러내며, 꾸밈없는 모습을 보여줬다. 유재석과는 '귀여운 막내' 케미를, 이광수와는 '문짝 형제'를, 지예은과는 '현실 남매' 같은 호흡으로 웃음과 힐링을 동시에 전달한 것이다.

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예능인이라고 해서 반드시 몸을 던져야 하는 것은 아니다. 카더가든은 패널만으로도 존재감을 증명했다. 무심한 말투로 툭 던지는 촌철살인 한마디는 카더가든의 가장 강력한 무기다. 특히 관계에 서툰 출연자들의 어설픈 감정이 고스란히 드러나는 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에서 그 무기는 더욱 빛을 발했다. 출연자들을 희화화하지 않으면서도, 상황의 재미는 정확히 짚어내는 그 균형감. 뼈 있는 현실 조언은 날카로웠고, 서툰 감정에는 누구보다 따뜻하게 공감했다. 몸을 쓰는 웃음이 아닌 공감과 균형감만으로도 예능을 이끌 수 있다는 사실을 증명한 후보다.

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'손주들과 요리하러 나온 할아버지'가 이번에는 청룡 신인상 후보로 젊은 신예들과 어깨를 나란히 했다. 사실 경력만 보면 '신인'이라는 단어가 가장 어울리지 않는다. 1949년생 최고령 신인 후보, 중식의 전설 후덕죽. 동료 셰프들마저 "심사위원을 심사해도 되는데 '흑백요리사2' 참가자로 나온 게 말이 안 된다"며 무릎을 모았다. 그러나 후덕죽은 명예보다 요리를 향한 열정을, 권위보다 겸손한 태도를 택했다. 특히 한참 후배인 임성근이 허락 없이 중식도를 가져가도 화를 내기는커녕 "잘 쓰네"라며 허허 웃어넘기는 모습은 거장의 품격이 무엇인지 보여줬다.

김시현, 김예원, 심자윤, 안주미, 최미나수(왼쪽부터). 사진=스포츠조선DB, 씨피엔터테인먼트, 초록뱀엔터테인먼트

'앙'부터 'MZ'까지… '캐릭터 맛집' 신인 여자 예능인상 후보

남자 후보들이 본업을 과감히 깬 '반전의 묘미'라면, 여자 후보들은 트렌드를 이끄는 확실한 '캐릭터 플레이'와 날 것 그대로의 스타성으로 무장했다. 김시현('흑백요리사2'), 김예원('환승연애4'), 심자윤('직장인들2'), 안주미('SNL코리아8'), 최미나수('솔로지옥5')(가나다 순)가 그 주인공이다.

짧은 출연에도 가장 오래 기억된 참가자. '흑백요리사2' 김시현은 '앙' 하나로 예능판 신데렐라가 됐다. 하지만 신데렐라는 하루아침에 탄생하지 않는다. 1라운드에서 고기 없이 나물로만 차린 술상으로 백종원의 합격점을 받아내더니, 스승과의 사제 대결에서도 기죽지 않고 제 기량을 마음껏 펼친 '맹수'였다. 탈락 앞에서도 담담히 미소 지은, 나물을 사랑하는 젊은 셰프. 귀여운 얼굴이지만 단단한 내공은 '아기'가 아니었기에, 시청자들은 기꺼이 김시현을 '예능판 신데렐라'로 받아들였다.

연애 예능에서 좋은 MC는 감정을 대신 말해주는 사람이다. 김예원은 '환승연애' 시즌1부터 스핀오프까지 쉼 없이 MC석을 지켜오면서, 그 역할을 가장 충실히 해냈다. 라디오 DJ로 다져온 공감형 진행력에 배우로서의 풍부한 감수성을 더해, 출연자들의 얽히고설킨 감정선을 가장 부드럽게 배달해온 것. 특히 두 명의 X가 동시에 등장했던 역대급 이번 시즌에서 눈물과 웃음의 완급을 정확히 조절, 몰입도를 한층 더 끌어올렸다는 평을 받았다.

아이돌 멤버라는 사실을 잊게 만들었다. 실제로 '스테이씨 윤인 줄 몰랐다', '신인 배우인 줄 알았다'는 반응이 쏟아질 정도였다. 화려한 이름을 지우고, 'MZ인턴 심자윤' 그 자체로 녹아들었기 때문. 눈치 없이 해맑고, 할 말은 꼬박꼬박 다 하는 MZ 화법으로 상사들의 속을 긁으면서도, "정규직 전환은 언제 되나요?"라는 짠한 물음표로 대한민국 모든 미완의 청춘을 대변했다. 무엇보다 지난 시즌 눈치를 살피며 조직에 적응하던 어설픈 신입에서, 이번 시즌 능청스러운 드립까지 던지는 '프로 인턴'으로 성장한 과정은 실제 인턴의 성장기를 보는 듯한 완벽한 현실 고증이었다.

안주미는 아역 배우 출신다운 안정적인 연기력에 즉흥적인 순발력까지 갖췄다. 예능판이 기다려온 '준비된 신인'이다. 'SNL코리아8' 대표 코너 '스마일 클리닉'에서 '야르', '아자스', '밤티' 같은 거침없는 '젠지어'로 강렬한 눈도장을 찍더니, '위켄드 업데이트'에서는 베테랑 안영미마저 뒷목 잡게 만드는 '뇌절 리포터'로 폭주했다. 기존 크루 사이에서도 전혀 밀리지 않는 '차세대 SNL 에이스'로 불릴 만하다.

최미나수의 거침없는 연애 방식은 결국 패널 홍진경의 "작작 하세요!"라는 일침까지 끌어냈다. 최미나수는 '솔로지옥5'에서 가장 논쟁적이면서도 뜨거운 주역이었다. 솔직하고 당당한 태도로 호불호는 갈렸을지언정, 그 치열한 논쟁 자체가 프로그램의 흥행을 견인한 강력한 하드캐리였다는 점만큼은 분명하다. 3주 연속 화제성 1위. 최미나수의 존재감을 설명하는 데 이보다 명확한 숫자는 없었다. 게다가 종방 회식에서 두 손을 공손히 모으고 유쾌하게 사과하는 반전 매력까지 보여줬으니, 돌아선 일부 대중의 마음마저 다시 붙잡기에 충분한 매력쟁이였다.

제5회 청룡시리즈어워즈는 7월 31일 오후 8시 30분, 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com