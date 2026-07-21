블핑 제니, 24일 신곡 공개…美 '거버너스볼' 뒤집어 놓은 바로 그 곡

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 신곡을 공개한다.

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제니는 24일 오후 1시 새 싱글 '레스 댄 어 러버'를 발표한다.

공식 SNS를 통해 공개된 티저 이미지에는 트럭 창문 너머로 자연의 풍경과 함께 설렘을 느끼고 있는 제니의 모습이 담겼다. 한 편의 영화를 보는 것 같은 낭만적인 무드는 제니가 직접 작사, 음악작업, 뮤직비디오 연출에 참여한 '레스 댄 어 러버'에 대한 기대를 높이기에 충분하다.

제니는 앞서 미국 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2026', 덴마크 '로스킬데 페스티벌', 폴란드 '오프너 페스티벌', 스페인 '2026 매드 쿨 페스티벌' 등 대형 페스티벌 무대에서 이번 신곡을 선공개했다. 이후 '레스 댄 어 러버'는 각종 SNS 트렌딩을 장악했고 숏폼 플랫폼을 중심으로 페스티벌 무대 영상도 확산돼 큰 화제를 모았다. 이에 음악팬들의 음원 요청이 쏟아져 정식 음원 발매가 이뤄진 만큼, 또 하나의 글로벌 '서머송'이 탄생할지 관심을 모은다.

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제니는 미국 '롤라팔루자 시카고', 일본 '서머 소닉 2026'에도 출격한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com