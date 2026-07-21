'이장원♥' 배다해, 결혼 6년 차에 새 식구 맞이.."100세 시할아버지와 합가" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 이게은기자] 이장원, 배다해 부부가 새 가족 100세 할아버지와와의 일상을 공개한다.

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21일 화요일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 이장원, 배다해가 출연한다.

최근 진행된 SBS '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 '연예계 졸혼 1호' 배우 백일섭이 등장해 눈길을 끌었다. 배우 생활 62년 차를 맞은 백일섭은 '원조 쾌남' 캐릭터와 '국민 아버지'로 사랑받았던 전성기 시절은 물론, 연예인 최초로 졸혼을 선택했던 이야기를 솔직하게 털어놨다. 특히 강부자와 故 이순재 등 가까운 선배들로부터 "왜 애 엄마 두고 나왔냐"며 호된 잔소리를 들었다는 이야기도 공개했다. 결국 모두의 만류에도 자신의 선택을 굽히지 않고 "외박 나와 사는 것 같다"며 자유로운 졸혼 라이프를 전한 백일섭의 이야기는 방송에서 확인할 수 있다.

이날 녹화에는 2년 만에 '동상이몽2'를 다시 찾은 이장원, 배다해 부부의 모습이 공개됐다. 결혼 6년 차를 맞은 두 사람은 새로운 가족과 함께 세 식구가 되어 돌아왔다. 룸메이트는 바로 이장원의 '100세' 할아버지로 밝혀져 놀라움을 자아냈다. 이날 부부는 어디서도 공개하지 않았던 합가 비하인드부터 100세 할아버지와 함께하는 일상까지 최초 공개해 관심을 모았다. 특히 매일 정해진 시간에 이어지는 건강 식단과 100세 맞춤 운동, 그리고 장수 비결이 담긴 특별한 습관이 공개되어 스튜디오도 연신 감탄을 쏟아냈다. 과연 모두의 관심을 모은 할아버지의 '100세 건강 루틴'은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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이어 100세 할아버지와 99세 친구 내외의 만남이 이목을 집중시켰다. 육군사관학교 9기 동기로 '도합 300살'에 육박하는 역사적 모임 현장이 공개된 것. 80년 전 육사 생도 시절 함께한 추억은 물론, 6·25전쟁을 함께 겪었던 당시의 기억까지 생생하게 털어놨다. "죽지 않고 살았구나"라며 건넨 인사와 세월의 흔적이 고스란히 담긴 동기회 명부까지 공개되자 스튜디오도 먹먹함을 감추지 못했다는 후문이다. 근현대사를 가로지르며 80년 세월을 함께한 할아버지들의 특별한 우정과 인생 이야기는 깊은 울림을 전할 예정이다.

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한편 '동상이몽2'은 매주 화요일 오후 10시 40분 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com