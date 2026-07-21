[공식] 전도연X설경구X조인성X조여정 토론토 간다..'가능한 사랑' 토론토영화제 초청

사진=넷플릭스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)이 제51회 토론토국제영화제(Toronto International Film Festival) 스페셜 프레젠테이션 섹션에 공식 초청돼 전 세계 최초 공개된다.

Advertisement

오는 9월 10일부터 20일까지 개최되는 제51회 토론토국제영화제는 대중성과 작품성을 갖춘 다양한 영화들이 초청되는 북미 최대 규모의 영화제로 베니스국제영화제, 칸국제영화제, 베를린국제영화제와 함께 세계 4대 영화제로 꼽힌다.

'가능한 사랑'이 초청된 스페셜 프레젠테이션 섹션은 전 세계적으로 주목 받는 배우, 감독의 신작을 소개하는 부문으로 대중성과 예술성을 두루 갖춘 작품들을 조명한다. 대표적으로 영화 '기생충' '헤어질 결심' '밀정' '아가씨' 등이 초청된 바 있다. 지난해 개최된 제50회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에는 넷플릭스 영화 '굿뉴스'가 초청되어 열렬한 반응을 이끌어냈다.

'가능한 사랑'은 영화 '초록물고기' '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'으로 유수 국제 영화제에서 수상하며 찬사를 받은 거장, 이창동 감독이 8년 만에 선보이는 신작으로 전 세계 영화 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

Advertisement

토론토영화제 집행위원장 카메론 베일리는 "이창동 감독은 압도적인 힘과 놀라운 섬세함을 동시에 지닌 예술가다. 그동안 영화감독으로서, 그리고 심사위원으로서 그를 여러 차례 토론토에 모실 수 있어 큰 영광이었다. '가능한 사랑'은 부부 관계와 계급, 그리고 영화 그 자체를 깊이 있게 탐구하는 강렬한 작품이다. 이 작품은 동시대 가장 위대한 영화감독으로서 그의 명성을 다시 한번 공고히 증명해 보인다"며 '가능한 사랑'의 초청 이유를 전해 사회의 단면을 날카롭게 포착하면서도 보편적인 인간성을 조명하는 이창동 감독의 독보적인 연출력을 기대하게 만든다.

Advertisement

함께 공개된 퍼스트룩 스틸은 미옥(전도연), 호석(설경구), 상우(조인성), 예지(조여정)의 미묘한 관계성을 엿볼 수 있어 시선을 사로잡는다. 함께 나란히 해변가에 서 있지만 각자 다른 생각을 하고 있는 것처럼 보이는 모습은 이들이 함께 해변에 가게 된 이유는 무엇일지, 이들 사이에 어떤 일들이 있었을지 궁금증을 자극한다.

'가능한 사랑'은 해고노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 넷플릭스를 통해 공개될 예정.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com