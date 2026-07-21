딘딘, MBC '플레이리스트 109' MC 출격…공감·웃음 다 잡는다

사진제공=슈퍼벨컴퍼니

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 딘딘(DINDIN)이 MBC 새 예능 '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'의 MC로 시청자들과 만난다.

Advertisement

소속사 슈퍼벨컴퍼니에 따르면, 딘딘은 21일 오후 첫 방송되는 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(기획 최행호 / 연출 이민지·허자윤·김성년, 이하 '플레이리스트 109')에 MC로 출연한다.

'플레이리스트 109'는 사람들의 힘겨운 하루를 버티게 해준 '버팀송'과 그 안에 담긴 사연을 찾아가는 음악 예능이다. 딘딘은 이석훈, 이준과 함께 전국을 누비며 109개의 '버팀송'을 수집하고, 다양한 인생 이야기를 전할 예정이다.

딘딘은 특유의 재치 있는 입담과 안정적인 진행으로 프로그램에 활력을 더한다. 공감 능력을 바탕으로 출연자들의 이야기를 자연스럽게 이끌며 웃음과 감동을 오가는 MC 활약을 펼칠 것으로 기대를 모은다.

Advertisement

싱어송라이터로 활동해 온 만큼 음악적인 강점도 빛을 발할 전망이다. 진행과 음악을 아우르는 다재다능한 매력을 앞세워 '플레이리스트 109'만의 감성을 더욱 풍성하게 채울 것으로 관심을 모은다.

Advertisement

예능과 음악을 오가며 꾸준한 활약을 이어온 딘딘은 tvN '차가네', KBS2 '누난 내게 여자야' 시즌2에 이어 '플레이리스트 109'까지 합류하며 활발한 행보를 이어간다.

MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'는 21일 오후 9시 첫 방송된다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com